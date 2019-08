Johnson: Při brexitu bez dohody již neplatí dluh 39 miliard liber

Biarritz/Londýn - Pokud Británie opustí Evropskou unii bez dohody, nebude už z právního hlediska dlužit 39 miliard liber (1,1 bilionu Kč), tedy původní odhadovanou výši "brexitového účtu". Na okraj probíhajícího summitu G7 se takto vyjádřil britský premiér Boris Johnson. Britská média předtím informovala, že podle propočtů právníků britské vlády by Londýn musel zaplatit jen necelou čtvrtinu uvedené částky.

Johnsonovi právníci mají za to, že v případě brexitu bez dohody by Británie nemusela EU odvést platby související s přechodným obdobím, které je součástí "rozvodové" dohody dojednané vládou expremiérky Theresy Mayové. Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden prohlásil, že i kdyby Británie 31. října opustila EU bez dohody, stejně by se měla učiněným závazkem řídit.

"Odejdeme-li bez dohody, pak zcela jistě platí, že 39 miliard už striktně vzato nebude dluženo," řekl Johnson v rozhovoru s televizí ITV. V interview se Sky News dodal, že si to uvědomuje i zbytek EU. "Jestliže vystoupíme bez dohody, pak... už 39 miliard nebude právně přislíbeno," prohlásil.

Ačkoli se v souvislosti s "rozvodovým" účtem nejčastěji mluví o 39 miliardách liber, brexitová dohoda přesnou částku neobsahuje, vysvětluje zpravodajský web BBC. V dokumentu je pouze zakotven mechanismus na výpočet britského dluhu. Ten tvoří zejména dohodnuté příspěvky do unijního rozpočtu za roky 2019 a 2020, na základě brexitové dohody by nicméně Londýn do rozpočtu EU přispíval ještě několik desítek let.

Kvůli odkladu brexitu z konce března na konec října už navíc Británie část "rozvodového" účtu zaplatila. Podle posledního odhadu britského Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) nyní jeho výše činí 33 miliard liber. Odborníci se podle BBC neshodují v tom, zda by si mohl Londýn při brexitu bez dohody bez právních následků peníze ponechat. Profesorka unijního práva na Cambridgeské univerzitě Catherine Barnardová řekla, že vzhledem k bezprecedetní povaze problému "nikdo zcela jistě neví, co by se stalo".

Do aktuálního termínu britského odchodu z EU zbývá 67 dní. Premiér Johnson trvá na tom, že si přeje brexit na základě dohody, ta stávající ale podle něj nemá šanci na ratifikaci v britském parlamentu. Zbytek EU ji naopak považuje za nejlepší možné řešení.