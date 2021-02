Johnson představí plán uvolnění, Německo otevřelo další školy

Londýn/Berlín - Britský premiér Boris Johnson plánuje v Anglii během března otevřít školy a povolit lidem setkávání s rodinami a přáteli. Nový plán na postupné uvolnění restrikcí dnes odpoledne ministerský předseda představí v parlamentu, uvedl zpravodajský server BBC. Opatrnému odchodu z koronavirové uzávěry pomohla i jedna z nejrychlejších očkovacích kampaní na světě, poznamenává agentura Reuters.

Vládní koordinátor pro očkování Nadhim Zahawi uvedl, že se školy v Anglii otevřou 8. března. Od začátku ledna jsou v Anglii vzdělávací zařízení otevřená jenom pro některé žáky, například ty, jejichž rodiče pracují v klíčových odvětvích. Ostatní se učí na dálku z domova.

Od druhého březnového pondělí má mít každý obyvatel anglických pečovatelských domů povoleného jedno návštěvníka, se kterým se může držet za ruce, píše BBC. Od stejného data má být v Anglii povoleno i setkávání dvou lidí z různých domácností, zatím jenom ve venkovních prostorách.

Skupinky až o šesti lidech či dvě domácnosti by se venku mohly setkat od 29. března. Ve stejný den se mají podle Zahawiho otevřít i venkovní sportoviště jako tenisové kurty či basketbalová hřiště a povolen bude organizovaný sport pro dospělé i děti.

"Každé rozhodnutí učiníme na základě nejnovějších statistik a s naším přístupem budeme opatrní, abychom neznevážili pokrok, kterého jsme zatím dosáhli, a oběti, které každý z vás přinesl," napsal Johnson na twitteru.

"Naší prioritou bylo vždy dostat děti zpátky do škol, což je zásadní pro jejich vzdělání. Upřednostníme také kroky, které lidem bezpečně umožní shledat se svými blízkými," dodal premiér.

Přesný plán Johnson představí odpoledne parlamentu, píše Reuters. Zákonodárci pak o něm budou hlasovat. V následujících měsících se předpokládá uvolnění restrikcí i ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku, kde jsou za veřejné zdraví zodpovědné místní regionální vlády.

Poprvé od vánočních prázdnin se dnes do školek a prvních dvou tříd základních škol vrátili děti ve Skotsku. Tamní ministr školství John Swinney však upozornil, že vláda bude pozorně sledovat vývoj epidemické situace, aby vyhodnotila, jaké bude mít uvolnění dopad na počet infekcí. Uvedl také, že Skotsko neplánuje otevřít všechny školy 8. března, jako to pravděpodobně učiní Anglie.

Británie má v absolutních číslech pátý nejvyšší počet zemřelých v souvislosti s covidem-19 na světě. Od počátku epidemie zde zemřelo 120.00 lidí. Za poslední týden v Británii přibylo v průměru 11.000 nakažených denně, nejvyšší denní přírůstky zaznamenala země v prosinci, kdy infekcí za den přibývalo až 80.000.

Celkem se koronavirus v 67milionové Británii od počátku pandemie potvrdil u zhruba 3,2 milionu lidí. Alespoň první dávku vakcíny proti covidu-19 v Británii dostalo zhruba 17,6 milionu lidí, tedy zhruba čtvrtina populace. V poměru na počet obyvatel jich více aplikovali jen zdravotníci v Izraeli a Spojených arabských emirátech. Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock o víkendu oznámil, že hodlá do konce července alespoň první dávku podat všem dospělým.

Návrat dětí do berlínských škol doprovázelo velké vítání

Velké vítání, ale také trochu zmatků dnes provázelo znovuotevření berlínských základních škol, které byly kvůli koronaviru více než dva měsíce uzavřené. Vedle Berlína dnes začaly opět fungovat školy a školky v dalších devíti německých spolkových zemích, o návratu k normálu ale nelze zdaleka hovořit. Děti se prozatím učí v menších skupinách a s rouškami, rovněž provoz školek je ještě výrazně omezený.

Školy pro návrat dětí připravily podrobné hygienické plány, jejichž cílem je co nejvíce omezit fyzický kontakt s rodiči a také mezi žáky samotnými. "Dodržujte odstup od všech osob, které nepatří do vaší domácnosti, dítě veďte k tomu samému," vyzvala rodiče základní škola v berlínské čtvrti Moabit. To, že děti takové instrukce doma dostaly, nasvědčovaly ráno jejich jen zprvu nesmělé vzájemné pozdravy. Po pár okamžicích ale veškerá zdrženlivost padla a děti se začaly vzájemně objímat. Rodiče ale mezi sebou odstup dodržovali a nasazené měli i roušky.

Střídání žáků ve školách určují harmonogramy, které jsou vypracovány tak, aby se rodiče a děti z jiných skupin u školy nepotkávali a aby koupelny při povinném mytí rukou nebyly přeplněné. Moabitská škola vpouští žáky do budovy všemi vchody, odchod je možný jen přes dvůr, kam ale rodiče nesmí. Učitelé s rodiči se tak vzájemně dorozumívají máváním.

Ne všichni rodiče dnes ráno přivedli děti do správných skupin, takže se s nimi museli vrátit domů a přijít znovu až později dopoledne. Další děti, které měly přijít ráno, nedorazily a dostavily se až na pozdější vyučovací blok.

I když se vyučování zdaleka nevrátilo do původních kolejí a místo celého dopoledne trvá jen tři vyučovací rodiny, rodiče jsou spokojení. "Čekala jsem na tenhle den skoro tři měsíce, už to bylo opravdu dlouhé," řekla Valeria, která dnes dopoledne přivedla do první třídy dceru Fabianu. Ta v úterý oslaví sedmé narozeniny. "Žádná velká sešlost ale nebude, pozvala jen nejlepší kamarádku, se kterou se sejde v parku. Dlouho se teď neviděly, takže budou spokojené obě," dodala.

Podobně radostný byl dnes i návrat do školek. Ty v Berlíně z nouzového režimu, kdy byla zaplněnost stanovena na maximálně 50 procent, přešly na 60procentní vytíženost. Přednost mají děti rodičů, kteří zastávají povolání důležitá pro chod země, poté jsou upřednostňováni předškoláci a děti, kteří se německy teprve učí. Některé školky v Berlíně se docházku snaží spravedlivě rozdělit, takže se děti po dvou či třech dnech střídají.

Vedle Berlína se dnes vrátily do škol a školek děti třeba také ve spolkových zemích Bavorsko, Braniborsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Šlesvicko-Holštýnsko nebo Hesensko, zatímco v Sasku a Dolním Sasku to bylo již o týden dříve. O obnovení prezenční výuky rozhodují samy spolkové země. Radost nemají jen rodiče, ale i německá ministryně školství Anja Karliczeková.

"Je dobře, že mnoho škol v Německu postupně krok za krokem obnovuje prezenční vyučování," řekla Karliczeková v rozhovoru s agenturou DPA. "Děti, obzvláště ty menší, se potřebují navzájem," dodala.

Otevírání škol vítají i psychologové či ekonomové, kteří poukazují na to, že i tak bude mít školní výluka dlouhodobé dopady na společnost, protože povede k růstu nerovnosti. Největší následky si pak ponesou ti, kteří měli s učením problémy ještě před pandemií. Řešení by podle nich mohlo být opakování ročníku.