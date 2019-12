Johnson před hlasováním o zákonu k brexitu vyzval k jednotě

Londýn - Britský premiér Boris Johnson dnes vyzval Dolní sněmovnu k jednotě a překonání mrtvého bodu. Učinil tak krátce před odpoledním hlasováním o prováděcím zákonu k dohodě o rozluce Británie s Evropskou unií. Vůdce opozice Jeremy Corbyn označil vyjednanou "rozvodovou" dohodu za strašnou. Poslanci by příslušný zákon měli schválit zřejmě po 15:30 SEČ.

"Trouba je zapnutá, je nastavená na čtvrtý stupeň, můžeme být hotovi do poledne - nebo do pozdního oběda," prohlásil dnes před polednem Johnson. Odkazoval tak na svou "brexitovou dohodu připravenou k upečení", jak o dokumentu dojednaném s EU konzervativní premiér mluvil v předvolební kampani.

Zákon, který parlamentu Johnson předložil, převádí dohodu do britského práva. Po parlamentních volbách minulý týden má nyní konzervativní vláda většinu potřebnou k prosazení svých plánů. Po dnešním hlasování by mělo být přijímání zákona dokončeno v lednu tak, aby Británie mohla z unie odejít na konci ledna příštího roku.

Pozměňovací návrhy k prováděcímu zákonu dnes šéf Dolní sněmovny nepřipustil. Poslanci by dnes rovněž měli vyloučit prodloužení pobrexitového přechodného období, které by mělo trvat do konce příštího roku.

Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn brexitovou dohodu označil za strašnou a škodlivou pro zemi. Labouristé se obávají mimo jiné omezení práv pracujících a negativních dopadů na Severní Irsko.

Labouristický stínový ministr pro brexit Matthew Pennycook dnes prohlásil, že podpora brexitu podle vládních představ bude znamenat "nejtvrdší možnou formu brexitu kromě odchodu úplně bez dohody".

Británie se chystá ukončit své členství v EU k 31. lednu 2020. Do konce roku pak má následovat přechodné období, během něhož se navenek téměř nic nezmění. Británie chce během tohoto období mimo jiné s EU vyjednat dohodu o volném obchodu.