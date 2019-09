Johnson považuje volby za jediné východisko z brexitové krize

Londýn - Britský premiér Boris Johnson se po středeční porážce v parlamentu, který schválil návrh zákona proti brexitu bez dohody a odmítl předčasné volby, dostal do defenzivy a zatím není jasné, jakou strategii ohledně odchodu země z Evropské unie dál zvolí. Dnes zopakoval, že si předčasné volby sice nepřeje, nevidí ale jiné východisko z brexitové krize. Zároveň důrazně odmítl, že by mohl on požádat o odklad termínu brexitu, a ujistil, že nadále hodlá Británii vyvést z EU 31. října. Variantu brexitu bez dohody mu ale zřejmě definitivně zapoví zákonodárci, protože schválený zákon už konzervativci nehodlají blokovat ani ve Sněmovně lordů.

Johnson dnes v projevu na severu Anglie řekl, že by byl raději "mrtvý v příkopu", než aby požádal o další brexitový odklad. Zda to znamená, že by v případě nutnosti podal demisi, ale neřekl. Nyní jsou podle Johnsona jediným východiskem volby. Jejich vypsání nicméně ve středu sněmovna zamítla.

Podle britských médií poslanci ve středu schválením návrhu zákona proti brexitu bez dohody Johnsona "zahnali do kouta". Komentátoři hlasování označili z pohledu premiéra za fiasko a za "brutální den".

Britská vláda dnes oznámila, že na program pondělního zasedání parlamentu hlasování o volbách opět zařadí. Ve středu návrh neprošel kvůli odporu opozičních labouristů. Zda jej podpoří napodruhé, jasné není. Podle médií se uvnitř opoziční strany debatuje o tom, zda volby neodsunout až na listopad.

Zákon proti neřízenému brexitu by Dolní sněmovna mohla definitivně schválit rovněž v pondělí, protože konzervativci, kteří vyhrožovali "maratonem obstrukcí" v horní komoře, změnili názor. Nyní slibují, že projednávání ve Sněmovně lordů skončí do pátečního večera.

Proti Johnsonově brexitové strategii se dnes postavil člen jeho vlastní rodiny. Mladší bratr Jo Johnson oznámil, že končí ve vládě, v níž dosud zastával pozici ministerského náměstka, i jako poslanec. Za důvod označil konflikt mezi loajalitou k rodině a národním zájmem.

Premiér v reakci na bratrův krok řekl, že spolu ohledně EU už dlouho nesouhlasí. "Ale myslím, že by se mnou souhlasil, že se musíme pohnout kupředu a vyřešit to," dodal.

Návrh zákona o blokaci neřízeného brexitu dává vládě čas do 19. října, aby dojednala brexitovou dohodu nebo získala souhlas parlamentu pro variantu neřízeného odchodu z EU. Pokud vláda nesplní ani jednu podmínku, musel by premiér požádat o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020. Není však jisté, zda by EU takový odklad Británii poskytla.

Unijní brexitový vyjednavač Michel Barnier informoval velvyslance, že Británie navzdory krátícímu se času nepřišla při vyjednáváních s ničím novým a EU musí být připravena na variantu jejího neřízeného odchodu.

Podle českého premiéra Andreje Babiše je stále možné najít řešení hlavního sporného bodu mezi Bruselem a Londýnem, takzvané irské pojistky, která má zabránit přísným kontrolám na irské hranici. V rámci EU podle Babiše vládne v jednáních o brexitu solidarita, v okamžiku nepříznivého vývoje ale premiér podle svých slov hodlá "tvrdě bojovat za české zájmy".

Americký viceprezident Mike Pence po dnešním setkání s Johnsonem EU vyzval, aby s Británií spolupracovala na dosažení brexitové dohody, jež bude respektovat suverenitu země a minimalizuje problémy v obchodu. USA se podle něj těší na obchodní dohodu, již s Británií uzavřou po brexitu.

Britská libra se dnes vůči dolaru vyšplhala až na pětitýdenní maximum díky nadějím, že se podaří odvrátit britský odchod z unie bez dohody. Kolem 18:30 SELČ si libra připisovala 0,6 procenta na 1,2320 USD a během dne se dostala nad 1,2350 USD, tedy na nejvyšší úroveň od 29. července.