Johnson počítá s dohodou o volném obchodu s EU po brexitu

Londýn - Pravděpodobný příští britský premiér Boris Johnson očekává, že jeho země po říjnovém odchodu z Evropské unie podepíše s Bruselem dohodu o volném obchodu, díky níž nebudou zapotřebí některé sporné pasáže dosavadní brexitové smlouvy. Johnson to napsal v deníku The Telegraph. Británie by měla EU opustit 31. října.

Takový postup by podle Johnsona mohl vést k tomu, že nebude zapotřebí takzvané irské pojistky, která má za cíl zabránit obnovení klasické hranice mezi Irskou republikou, která zůstává v EU, a britským Severním Irskem. Pojistka byla součástí brexitové smlouvy s EU, kterou mnoho poslanců britského parlamentu odmítá.

"Existuje široký rejstřík možností, jak nalézt potřebné řešení, a tato řešení mohou být a budou nalezena," napsal Johnson. Najít se je podaří "v kontextu smlouvy o volném obchodu, která bude dojednána s EU, až z unie 31. října odejdeme," konstatoval.

Boris Johnson nepochybuje, že existuje způsob, jak Evropskou unii opustit. "Můžeme na konci října odejít a rozhodně známe postup, jak to udělat. Co teď potřebujeme, je vůle a rozhodnost," napsal britský politik.