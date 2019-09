Johnson: Parlament je paralyzovaný, nejvyšší soud se mýlil

Londýn - Britský parlament je paralyzovaný, poslanci opozičních stran nechtějí nechat rozhodnout voliče ve volbách a také nechtějí uskutečnění britského odchodu z Evropské unie. V dolní komoře parlamentu to dnes řekl britský premiér Boris Johnson, podle něhož Británie potřebuje předčasné volby. Vyzval opozici, aby navrhla vyslovení nedůvěry vládě, přičemž slíbil, že přijme i návrhy menších opozičních stran.

V Dolní sněmovně při premiérově projevu panovala i na tamní poměry velmi bouřlivá atmosféra, neboť Johnson před poslance předstoupil poté, co nejvyšší soud v úterý označil za nezákonné jeho rozhodnutí přerušit ve druhém zářijovém týdnu zasedání parlamentu. Asi 15minutové vyjádření prakticky neustále doprovázely hlasité reakce publika.

Johnson na úvod řekl, že promlouvá v reakci na verdikt nejvyššího soudu, nakonec se ale tomuto bodu příliš nevěnoval. "Není to absolutně žádná neúcta vůči justici, když řeknu, že si myslím, že soud se mýlil, když se vyslovil ohledně v zásadě politického problému," uvedl. V souvislosti s ukončením parlamentní schůze prý postupoval stejně jako jeho předchůdci.

Pokud opozice nemá důvěru ve vládu, může do konce dnešního zasedání předložit návrh na vyslovení nedůvěry, vyzval Johnson. Tradičně takovýto krok činí hlavní opoziční strana, což jsou v tomto případě labouristé, Johnson ale řekl, že umožní i projednání případného návrhu některé z menších opozičních stran.

"Tento parlament musí buď uvolnit cestu a nechat vládu dokončit brexit, nebo vyvolat hlasování o nedůvěře a konečně se postavit dni zúčtování s voliči," prohlásil ministerský předseda. Aktuální parlament podle něj bude jen zdržovat a sabotovat brexitová vyjednávání, protože ve skutečnosti si odchod Británie z Evropské unie vůbec nepřeje.

Johnson v září přišel o hlasovací většinu a již dvakrát se neúspěšně pokusil Dolní sněmovnu rozpustit. Parlament zároveň prosadil zákon, který ukládá vládě v případě bezprostřední hrozby brexitu bez dohody dojednat další odklad odchodu z EU. Johnson ale již několik měsíců vyhlašuje, že Británie v aktuálním termínu brexitu, tedy 31. října, z unie musí vystoupit.

Britská opozice chce odklad brexitu, až poté volby

Vláda musí dojednat odklad brexitu, aby se mohly uskutečnit parlamentní volby, vzkázal lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn britskému premiérovi Borisi Johnsonovi. Předseda vlády dnes opět vyzval k vyvolání předčasných voleb, které bez podpory opozice nemůže prosadit, protože na začátku měsíce ztratil v dolní komoře parlamentu většinu. Skotská národní strana (SNP) se k věci vyjádřila podobně jako Corbyn.

"Je to velmi jednoduché: Chcete-li volby, zařiďte odklad (brexitu) a pojďme na to," řekl podle agentury Reuters šéf labouristů poté, co Johnson opozici na půdě parlamentu vyzval, aby navrhla vyslovení nedůvěry v jeho vládu.

Opozice se dosud k tomuto kroku neodhodlala a také už dvakrát nepodpořila opatření pro rozpuštění Dolní sněmovny. Tvrdí, že vláda by při takovém scénáři mohla nastalé situace využít k realizaci brexitu bez dohody na konci října. V Británii sice tento měsíc vstoupil v platnost zákon, který má krajnímu vyústění brexitu v jeho aktuálním termínu zabránit, vláda ale naznačuje, že nový odklad odchodu z Evropské unie nedojedná.

Podle lídra SNP v Dolní sněmovně Iana Blackforda by se měla opozice sjednotit a vyvolat hlasování o důvěře vládě. "Jakmile odstraníme předsedu vlády a odstraníme hrozbu odchodu bez dohody, pak musí co nejdříve promluvit lidé prostřednictvím parlamentních voleb," dodal.

"Johnson by měl skoncovat se svými ostudnými hrami. Požádá-li o odklad a odstraní-li nebezpečí brexitu bez dohody 31. října, SNP bude hlasovat pro volby," dodala na twitteru šéfka SNP Nicola Sturgeonová, jejíž strana má v dolní komoře britského parlamentu 35 křesel.

V Británii se opět sešla Dolní sněmovna, Cox ji označil za mrtvou

V Británii se dnes po více než dvou týdnech sešla dolní komora parlamentu. K poslancům nejprve promluvil generální prokurátor Geoffrey Cox, který prohlásil, že vláda respektuje úterní verdikt nejvyššího soudu, který označil vynucenou parlamentní přestávku původně plánovanou na pět týdnů za nezákonnou a od začátku neplatnou. Dolní sněmovnu ovšem Cox v emotivní výměně názorů zároveň označil za "mrtvou" a za "ostudu", protože poslanci třikrát odmítli návrh brexitové dohody a nesouhlasili ani s předčasnými volbami.

Poslanci a média čekají především odpolední vystoupení premiéra Borise Jiohnosona, který kvůli překotnému vývoji zkrátil svůj pobyt v New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN a dnes v poledne se vrátil do Londýna. Spekuluje se, že premiér požádá poslance o schválení předčasných voleb.

Cox, který podle televize Sky News dodal britské vládě dobrozdání o legálnosti kontroverzní parlamentní přestávky, zdůraznil, že kabinet vždy jednal v dobré víře. Kritici ale postup vlády označili za snahu umlčet parlament v kritické době před termínem brexitu 31. října.

"V nadcházejících dnech zvážím, zda je ve veřejném zájmu širší zveřejnění mé právní rady poskytnuté vládě," uvedl Cox. Vyloučil přitom, že by se vláda rozhodla znovu přerušit práci parlamentu způsobem, který by nebyl v souladu s úterním verdiktem nejvyššího soudu.

Prokurátor v rozpravě s poslanci odmítl, že by se soudní rozhodnutí dalo označit za "ústavní puč". Tak ho podle britského tisku komentoval Jacob Rees-Mogg, který za kabinet dojednává program Dolní sněmovny.

Po konstatování jednoho z poslanců, že dnes byla obnovena parlamentní suverenita a poslanci určí, co se bude dál dít s brexitem, Cox prohlásil, že tento parlament už nemá morální právo zasedat, když třikrát odmítl brexitovou dohodu a též předčasné volby. "Tento parlament je mrtvý parlament," dodal prokurátor a za nesouhlasných výkřiků mnoha přítomných označil Dolní sněmovnu za "ostudu".

Podle úterního soudního verdiktu Johnson jednal nezákonně, když požádal na konci srpna královnu Alžbětu II., aby přerušila zasedání parlamentu do 14. října. Rozhodnutí o ukončení schůze ve druhém zářijovém týdnu a zahájení nového zasedání až 14. října bylo podle nejvyššího soudu neplatné od samého počátku. Šéf sněmovny John Bercow hned po ohlášení tohoto stanoviska svolal schůzi dolní komory na dnešek.