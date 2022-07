Johnson odstoupil z čela Konzervativní strany, premiérem zatím zůstává

Londýn - Britský premiér Boris Johnson odstoupil z pozice lídra Konzervativní strany. Začíná tak proces výběru nového vůdce konzervativců, a tedy i příštího ministerského předsedy. Johnson dnes před sídlem britských premiérů v Downing Street řekl, že zůstane ve funkci předsedy vlády, dokud nový vůdce konzervativců nebude vybrán. Nejen od opozice, ale i z řad konzervativců ovšem zaznívají hlasy, že uvolnění premiérského křesla by mělo být okamžité, nebo alespoň velmi rychlé.

"Chci, abyste věděli, jak moc mě mrzí, že se vzdávám nejlepší práce na světě," uvedl Johnson. "Nikdo není ani zdaleka nepostradatelný. Náš geniální a darwinovský systém vyprodukuje dalšího vůdce," řekl. Dodal, že příštímu lídrovi konzervativců poskytne maximální podporu.

Johnson v projevu odmítl myšlenku na předčasné volby a za bolestnou označil skutečnost, že se mu nepodařilo dotáhnout do konce mnoho nápadů a projektů. Britské veřejnosti poděkoval. "I když se teď věci někdy mohou zdát temné, naše společná budoucnost je zlatá," uvedl na závěr svého projevu.

Šéf opoziční Labouristické strany Keir Starmer před Johnsonovým prohlášením řekl, že pokud premiér ve funkci předsedy vlády okamžitě neskončí, labouristé vyvolají parlamentní hlasování o nedůvěře konzervativní vládě. "Musí odejít úplně. Vnutil zemi lhaní, podvádění a chaos. Je zjevné, že není způsobilý být premiérem. Bylo to naprosto zjevné velmi dlouhou dobu," prohlásil Starmer.

Podobně se vyjádřila i skotská nacionalistická premiérka Nicola Sturgeonová: "Nejsem si jistá, zda se někdo může podívat na Borise Johnsona a dospět k tomu, že je schopen se opravdu chovat jako dočasný premiér. Bude chtít konat a během toho procesu nepochybně způsobí větší chaos, než už způsobil."

Podle britských médií volali i někteří konzervativci po tom, aby Johnson odstoupil okamžitě a aby funkci předsedy vlády dočasně převzal někdo jiný. Někteří členové konzervativní parlamentní skupiny Výbor 1922 podle BBC také usilují o to, aby byl zhruba na jeden měsíc zkrácen proces, při němž si strana vybírá nového vůdce.

Bývalý ministerský předseda John Major prohlásil, že Johnson by v zájmu "celkového blaha země" neměl zůstat v premiérském úřadu, dokud se nenajde jeho nástupce. Major, který byl v čele vlády v letech 1990 až 1997, uvedl, že dočasným premiérem by se zatím mohl stát ministr spravedlnosti a vicepremiér Dominic Raab nebo by strana mohla změnit pravidla výběru, aby se proces urychlil.

Nově jmenovaný ministr pro záležitosti Walesu Robert Buckland naznačil, že čerstvě sestavený kabinet bude blokovat Johnsona, pokud se v nadcházejících týdnech pokusí učinit zásadní politické kroky.

Johnson se dnes sešel se členy nového kabinetu a podle BBC jim řekl, že změnu směru ve svém zbývajícím čase ve funkci nebude vyžadovat. "Neočekávám, že vás bude číslo 10 (premiérský úřad) zastrašovat, abyste dělali radikální nebo zvláštní novou politiku," prohlásil. Dodal však, že nikomu neodpustí sundání "nohy z pedálu".

Johnson oznámil odchod po bezprecedentní vlně rezignací ve vládě. Svou funkci kvůli premiérovi opustilo nejméně pět ministrů, v širším kabinetu až 50 poslanců. Johnson čelil výzvám k odstoupení od prvních zpráv o pořádání večírku v době koronavirových uzávěr. Poslední kapkou bylo nedávné odhalení, že věděl o obvinění nyní již bývalého konzervativce Christophera Pinchera ze sexuálního napadení, i tak ho ale jmenoval na vlivný vládní post.

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová uvedla, že premiér dnes udělal správný krok. "Nyní potřebujeme klid a jednotu a pokračovat ve vládnutí, než se najde nový vůdce," řekla.

Johnson byl hlavní tváří Konzervativní strany od července 2019. Ve funkcích vystřídal Theresu Mayovou, která neuspěla s vyjednáváním o podmínkách brexitu. Johnsonovi se odchod Británie z Evropské unie podařilo dokončit - země evropský blok po 47 letech opustila v lednu 2020.

Nyní začíná souboj o místo lídra konzervativců, podle Johnsona bude časový harmonogram oznámen příští týden. Přihlášku každého zájemce musí podpořit osm konzervativních poslanců. Poté začne série hlasování na úrovni poslanců. Tento proces zúží pole kandidátů na finální dvojici, ze které bude v poslední fázi vybírat členská základna strany.

O vedení Konzervativní strany a vlády se podle britských médií chystá ucházet generální prokurátorka Suella Bravermanová či nový ministr zdravotnictví Steve Barclay. Podle průzkumu organizace YouGov, o němž dnes informovala agentura Reuters, je mezi konzervativci favoritem nynější ministr obrany Ben Wallace. Mezi možnými nástupci Johnsona jsou podle BBC kromě Wallace také bývalý ministr zdravotnictví Sajid Javid, exministr financí Rishi Sunak a také Trussová.

Raab nebo bývalý ministr pro bydlení a místní samosprávy Michael Gove už oznámili, že se o post lídra konzervativců ucházet nebudou.

Délka souboje o funkci lídra konzervativců bude záviset na tom, kolik se přihlásí zájemců. Mayová se ujala vedení Konzervativní strany ani ne tři týdny poté, co v roce 2016 odstoupil David Cameron. Johnson soupeřil s bývalým ministrem zdravotnictví Jeremym Huntem a úřadu se nakonec ujal dva měsíce poté, co Mayová oznámila, že rezignuje. Podle BBC se očekává, že by nový vůdce mohl být jmenován do září, záviset to ale bude také na tlaku konzervativců, kteří si přejí, aby Johnson skončil dříve.