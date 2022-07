Johnson odstoupil z čela Konzervativní strany, britským premiérem zatím zůstává

Londýn - Britský premiér Boris Johnson dnes odstoupil z funkce lídra Konzervativní strany, předsedou vlády chce zůstat, dokud nebude vybrán nový stranický vůdce, který ho vystřídá také v křesle ministerského předsedy. Z opozice i z řad konzervativců však zaznívají hlasy, aby opustil co nejrychleji i úřad premiéra. Podle BBC se očekává, že by nový šéf strany mohl být jmenován do září. Spokojenost s Johnsonovou rezignací dalo najevo mimo jiné Rusko, které poukazuje na jeho roli při vyzbrojování Ukrajiny. Někteří politici z Evropské unie či z Irska vyjádřili naději na zlepšení pobrexitových vztahů s Británií.

"Chci, abyste věděli, jak moc mě mrzí, že se vzdávám nejlepší práce na světě," řekl dnes Johnson, který se stal premiérem v červenci 2019 poté, co stanul v čele Konzervativní strany. Za bolestné označil, že se mu nepodařilo dotáhnout do konce mnoho nápadů. Dodal, že příštímu lídrovi konzervativců poskytne maximální podporu. Johnson, za jehož vedení Británie v lednu 2020 dokončila odchod z EU, také poděkoval britské veřejnosti a odmítl možnost předčasných voleb.

Šéf opozičních labouristů Keir Starmer ještě před premiérovým oznámením řekl, že pokud Johnson ve funkci předsedy vlády okamžitě neskončí, opozice vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Podle místních médií volají i někteří konzervativci po tom, aby Johnson ihned odstoupil i z vládní funkce. Expremiér John Major řekl, že je v zájmu "blaha země", aby Johnson v úřadu premiéra nezůstával. Podle něj by dočasně mohl úřad převzít například ministr spravedlnosti Dominic Raab.

Johnson oznámil odchod po bezprecedentní vlně rezignací ve vládě, funkci opustilo nejméně pět ministrů, v širším kabinetu tak učinilo až 50 poslanců. Johnson čelil výzvám k odstoupení řadu měsíců kvůli pořádání večírků v době covidového lockdownu. Poslední kapkou bylo nedávné odhalení, že věděl o obvinění nyní již bývalého konzervativce Christophera Pinchera ze sexuálního napadení, a přesto ho jmenoval do významné funkce.

Délka souboje o funkci lídra konzervativců bude záviset na tom, kolik se přihlásí zájemců. Mayová se ujala vedení Konzervativní strany ani ne tři týdny poté, co v roce 2016 odstoupil David Cameron. Johnson soupeřil s bývalým ministrem zdravotnictví Jeremym Huntem a úřad nakonec převzal dva měsíce poté, co Mayová oznámila, že rezignuje. Podle BBC se očekává, že by nový vůdce mohl být jmenován do září, záviset to ale bude také na tlaku konzervativců, kteří si přejí, aby Johnson skončil dříve. Přihlášku každého zájemce musí podpořit nejméně osm konzervativních poslanců, pak začne série hlasování na úrovni poslanců, z níž vzejde finální dvojice. Z ní pak budou vybírat členové strany. O uvolněné místo se chce ucházet mimo jiné generální prokurátorka Suella Bravermanová či nový ministr zdravotnictví Steve Barclay. Podle průzkumu organizace YouGov je mezi konzervativci favoritem ministr obrany Ben Wallace či exministr financí Rishi Sunak. Raab či exministr pro bydlení Michael Gove oznámili, že se o funkci ucházet nebudou.

Johnsonův očekávaný odchod z čela vlády podle některých může znamenat lepší vztahy s unií či s Irskem. Bývalý brexitový vyjednávač EU Michel Barnier míní, že Johnsonův odchod "otvírá novou stránku ve vztazích" s Británií. Podle Barniera by nyní tyto vztahy mohly být konstruktivnější i přátelštější. Irsko a Británie mají příležitost napravit vztahy, které byly v poslední době napjaté kvůli brexitu, řekl irský premiér Micheál Martin.

Spokojenost s Johnsonovým koncem dali najevo ruští činitelé. "On nemá rád nás, my nemáme rádi jeho," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "Klaun odchází... Je jedním z hlavních ideologů války proti Rusku do posledního Ukrajince," uvedl předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová považuje Johnsonův pád za příznak úpadku Západu, podle ní rozpolceného politickou, ideologickou a hospodářskou krizí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil Johnsona za opravdového přítele Ukrajinců a vyjádřil přesvědčení, že britská politika vůči se Ukrajině nezmění. Zelenskyj si dnes s Johnsonem telefonoval a poděkoval mu za jeho rozhodné počínání ve vztahu k Ukrajině.

Podle deníku The Times provedl Johnson Británii největšími poválečnými krizemi a prosadil hluboké změny ve společnosti, nakonec ho ale dostihlo jeho vlastní odmítání řídit se konvencemi. "Lži a bezostyšné pohrdání pravidly způsobily jeho vzestup, lži a bezostyšné pohrdání pravidly přinesly jeho pád," napsal deník The Guardian.