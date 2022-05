Johnson napsal otevřený dopis ukrajinským dětem, ocenil jejich odvahu

Londýn - Britský premiér Boris Johnson v otevřeném dopise ocenil odvahu a sílu ukrajinských dětí tváří v tvář ruské invazi a vyjádřil přesvědčení, že Ukrajina zvítězí. Dopis v noci na dnešek zveřejnila Johnsonova kancelář.

"Od začátku invaze byli mnozí z vás přinuceni opustit své domovy. Opustit rodiny, přátele, mazlíčky, hračky a všechno povědomé a hledat útočiště ve stanicích metra, dalekých městech nebo v jiných zemích. Neumím si představit, jak těžký pro vás byl tento rok," napsal Johnson.

"Když mě váš prezident (Volodymyr Zelenskyj) minulý měsíc provedl po Kyjevě, velmi mě zarmoutila absence dětí a mladých lidí v parcích a ulicích," uvedl britský premiér. "Mnozí z vás viděli nebo zažili věci, které by žádné dítě zažít nemělo. Přesto nás ukrajinské děti každý den učí, co to znamená být silný a důstojný, jít se vztyčenou hlavou i v těch nejtěžších časech. Neumím si představit lepší vzor pro děti a dospělé," poznamenal s tím, že ukrajinské děti by měly být "hrdé na svou zemi, na své rodiče, na své rodiny, na vojáky a především sebe".

Johnson zároveň ukrajinské děti ujistil, že je podporuje celá Británie a miliony lidí po celém světě. "Tady ve Spojeném království vyvěšujeme ukrajinské vlajky ze svých domovů, kanceláří, kostelů, obchodů, na hřištích, dokonce je i na mé střeše v Downing Street, kde jsou okna plná kreseb slunečnic od britských dětí," uvedl Johnson a dodal, že britské děti kreslí ukrajinské vlajky ve škole a na znamení podpory vyrábějí žlutomodré náramky.

V závěru dopisu premiér vyjádřil přesvědčení, že Ukrajina ve válce zvítězí. "Z celého srdce doufám, že se brzy vrátíte do svých domovů, škol a rodin... Spojené království na vás nikdy nezapomene a vždy vás bude hrdě nazývat přáteli," uzavřel.