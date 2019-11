Johnson na začátku volební kampaně přirovnal Corbyna ke Stalinovi

Londýn - K sovětskému diktátorovi Josifovi Stalinovi přirovnal britský premiér Boris Johnson svého hlavního rivala, lídra opozičních labouristů Jeremyho Corbyna. Po rozpuštění parlamentu dnes oficiálně začíná kampaň před parlamentními volbami, které se uskuteční 12. prosince. Johnson podle britského tisku dnes voličům hodlá v projevu slíbit, že dotáhne do konce plánovaný odchod Británie z Evropské unie. Corbyn chce slíbit "opravdovou změnu".

"Tragédií moderní Labouristické strany pod vedením Jeremyho Corbyna je, že niterně nenávidí motivaci ziskem," uvedl britský premiér v článku v konzervativním listu The Daily Telegraph. "Předstírají, že je jejich nenávist namířena jen na určité miliardáře - a ukazují prstem na jednotlivce s radostí a pomstychtivostí, jakou nikdo neviděl od doby, kdy Stalin pronásledoval kulaky," dodal Johnson a použil přitom ruského výrazu pro majetné rolníky.

Sovětský diktátor Stalin na konci 20. let minulého století nařídil kulaky "jako třídu" zlikvidovat. Následovalo zatýkání, deportace a fyzická likvidace relativně bohatých sedláků, což vedlo k rozvratu zemědělské výroby v SSSR.

Pokud by se podle Johnsona dostali labouristé k moci, zvedli by daně "tak zlovolně", že by to zničilo prosperitu Spojeného království. Zvýšení daní by se podle něj dotklo důchodů, obchodů, dědictví i nemovitostí.

Corbyn označil na twitteru Johnsonovy výroky za "nesmysly, se kterými superbohatí přichází, aby se vyhnuli tomu, že budou platit o trochu více na daních". Později dodal, že labouristé chtějí mimo jiné zlepšit situaci ve zdravotnictví, "vyřešit brexit za šest měsíců" či nastartovat "zelenou průmyslovou revoluci".

Labouristé chtějí skutečně změnit daňový systém Británie, který podle nich příliš straní bohatým. Sporný je mimo jiné jejich plán, podle kterého by firmy nad 250 zaměstnanců musely vytvořit fond kontrolovaný zaměstnanci, jimž by se z něj vyplácely každoročně dividendy.

Volby se v Británii uskuteční 12. prosince. Příslušný zákon již minulý týden schválil parlament. Poté, co navštíví královnu Alžbětu II. v Buckinghamském paláci, premiér Johnson dnes konání voleb oficiálně oznámí. Začne tím zároveň pětitýdenní kampaň. První předvolební projevy Johnson i Corbyn pronesou už dnes odpoledne. Premiér bude hovořit v metropolitním hrabství West Midlands, předák labouristů v nedalekém městě Telford. Předvolební akce dnes chystají také další menší politické strany.

Ačkoli poslanci konání voleb schválili na žádost vlády, Johnson dnes v příspěvku zveřejněném v The Daily Telegraph uvedl, že volby nechce. "Žádný premiér si nepřeje předčasné volby, obzvlášť ne v prosinci," napsal. V nastalé situaci ale podle něj nebyla žádná jiná možnost.

Předčasné parlamentní volby mají především vyřešit pat kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie. Po několika odkladech je nyní jeho termín stanoven na 31. ledna 2020. Očekává se nicméně, že roli v nadcházející předvolební kampani budou hrát i jiná témata než brexit, například zdravotnictví.