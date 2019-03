Londýn - Na opravdovou změnu brexitové dohody vyjednané premiérkou Theresou Mayovou není pozdě, tvrdí bývalý britský ministr zahraničí Boris Johnson. Ve svém sloupku pro list The Telegraph v neděli také varoval před dalším - již třetím - hlasováním o této dohodě plánovaném v britském parlamentu na tento týden. Johnson byl jednou z klíčových postav kampaně pro odchod Británie z Evropské unie (EU) před referendem v červnu 2016, které o něm rozhodlo.

Bývalý ministr se v článku táže, zda existuje prostředek, který by umožnil vymotat se ze slepé uličky parlamentního hlasování o vyjednané smlouvě. "Možná ano," odpovídá si. "Tento týden se bude konat summit EU. Není pozdě na dosažení skutečné změny irské pojistky. Bylo by absurdní hlasovat o smlouvě, aniž bychom se o to alespoň nepokusili."

Do termínu brexitu, který loni přijatý zákon stanovil na 29. března, zbývá pouhých jedenáct dní. Premiérka předložila minulé úterý poslancům upravenou brexitovou dohodu poté, co vyjednala s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem další doplňky, které měly přesvědčit odpůrce takzvané irské pojistky, že Británie nebude neomezenou dobu vázána k unijním pravidlům.

Mayová utrpěla stejně jako při prvním lednovém hlasování v parlamentu porážku. Tehdy pro dohodu hlasovalo 202 zákonodárců a proti bylo 432. Minulý týden činil rozdíl mezi příznivci a odpůrci smlouvy 149 hlasů.

Poté, co bývalý šéf kabinetu David Cameron po neúspěchu oficiální kampaně za setrvání Británie v EU oznámil rezignaci, byl někdejší starosta Londýna a ministr spravedlnosti v Cameronově vládě Boris Johnson považován za nejžhavějšího kandidáta na premiéra. Premiérkou se ale stala Mayová a Johnsona v červenci 2016 jmenovala ministrem zahraničí. Na post kvůli neshodám v kabinetu o dva roky později sám rezignoval. Nyní je řadovým poslancem.