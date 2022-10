Johnson má podporu 100 poslanců, bude smět kandidovat na předsedu, tvrdí média

Londýn - Bývalému britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi se podařilo shromáždit podporu alespoň 100 konzervativních poslanců a bude tak moci kandidovat na předsedu Konzervativní strany. Informují o tom britská média s odkazem na zdroje z Johnsonova okolí. Informaci potvrdil i konzervativní poslanec a Johnsonův stoupenec James Duddridge. Podporu stovky poslanců má i další potenciální kandidát na šéfa konzervativců a tedy i na příštího premiéra i exministr financí Rishi Sunak.

Johnson, který byl v době rezignace Trussové na dovolené v Dominikánské republice, se ke své kandidatuře zatím veřejně nevyjádřil. Jak ale uvedl Duddridge, Johnson mu řekl, že "do toho jde" a odletěl zpátky do země. Jak řekl novinář televize Sky News, který letěl stejným letem, někteří z cestujících nicméně na jeho přítomnost v letadle reagovali bučením.

Na londýnském letišti Gatwick přistál Johnson dnes dopoledne za velké pozornosti britských médií. Jak napsala BBC, na dovolené byl několik týdnů společně s manželkou a dětmi. Není nicméně jasné, jestli si ji kvůli rezignaci Trussové zkrátil, nebo se vrátil podle plánu. V letadle seděl v ekonomické třídě za doprovodu ochranky.

Britští konzervativci hledají náhradu za premiérku Liz Trussovou, která ve čtvrtek odstoupila z funkce po pouhých šesti týdnech. Potenciální kandidáty čeká víkend plný "zběsilého lobbování", aby si zajistili dostatečnou podporu. Uzávěrka pro kandidáty na funkci šéfa Konzervativní strany je totiž už v pondělí.

Po rezignaci Trussové po pouhých 45 dnech v čele vlády se objevila tři jména vážných uchazečů o převzetí vedení strany a vlády. Penny Mordauntová, která má v současném kabinetu na starosti koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně, oznámila jako první, že chce kandidovat. Rishi Sunak si jako první zajistil podporu aspoň 100 poslanců, nutných pro kandidaturu do čela strany.

Dalším ze zmiňovaných kandidátů je právě Johnson. Ten sice ztratil důvěru mnohých členů své strany kvůli skandálu známému jako partygate, který vyvolaly zprávy o večírcích v jeho sídle v Downing Street v době koronavirových uzávěr, nicméně nyní má podporu šesti současných ministrů, Bena Wallacea, Simona Clarkea, Chrise Heaton-Harrise, Jacoba Rees-Mogga, Aloka Sharmy and Anne-Marie Trevelyanové. Dnes oznámila, že ho podporuje i bývalá ministryně vnitra Priti Patelová.

Johnson z funkce šéfa strany a premiéra odstoupil teprve před několika týdny a mnozí jeho kolegové varují, že Johnsonův návrat by mohl vyvolat ještě větší politický chaos, uvedla agentura Reuters.

Pro nominaci do klání je třeba do pondělí do 15:00 získat minimálně 100 podpisů konzervativních zákonodárců. Kdyby podporu stovky poslanců získal jen jeden kandidát, stane se lídrem strany ihned. Pokud takovou podporu získají tři kandidáti, bude z dalšího klání po prvním hlasování poslanců v pondělí vyřazen ten, kdo bude mít nejméně hlasů. Mezi zbývajícími dvěma pak bude rozhodovat 170.000 členů Konzervativní strany v internetovém hlasování. V předchozím hlasování na začátku září Trussová porazila Sunaka.

Jak uvedla BBC, téměř polovina z konzervativních poslanců - 169 - již veřejně vyjádřila svou podporu některému z kandidátů. Pro Rishiho Sunaka se vyslovilo 102 zákonodárců, Borise Johnsona podpořilo 46 poslanců a Penny Mordauntovou zatím 21. Jak britská televize dodala, v propočtu jsou zahrnuti jen ti poslanci, kteří svou volbu vyjádřili veřejně nebo ji potvrdili přímo BBC.