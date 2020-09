Johnson: Dohoda s EU musí být hotová do poloviny října

Londýn - Nebude-li dohoda o budoucích vztazích Británie s Evropskou unií hotová do říjnového summitu unijních lídrů, pak by se obě strany měly smířit s krachem jednání a "jít dál". Před novým blokem rozhovorů mezi vyjednávacími týmy to dnes řekne britský premiér Boris Johnson, avizovala jeho kancelář. Irský ministr zahraničí Simon Coveney zároveň varoval Londýn v souvislosti se zprávou deníku Financial Times (FT), podle níž britská vláda chystá zákon, který by zneplatnil části brexitové dohody.

Británie po lednovém formálním vystoupení z EU už několik měsíců se "sedmadvacítkou" jedná o podobě budoucího partnerství, rozhovory se ale ukazují být podobně složitými jako ty o "rozvodové dohodě". Necelé čtyři měsíce před koncem vyjednávacího období se návrhy dvou stran v některých bodech stále výrazně rozchází, zejména se mluví o neshodách kolem společných pravidel hospodářské soutěže a přístupu unijních rybářů do britských vod.

"Dohoda s našimi evropskými přáteli musí přijít do termínu Evropské rady 15. října, pakliže má být v platnosti do konce roku," uvede dnes premiér Johnson podle oznámení Downing Street. Vyjádření přijde den před začátkem dalšího třídenního kola jednání. Podobně se v posledních týdnech opakovaně vyjádřil i lídr vyjednávacího týmu EU Michel Barnier.

"Nebudeme-li se schopni do té doby dohodnout, pak nepředpokládám, že mezi námi bude dohoda o volném obchodu, a všichni bychom to měli přijmout a jít dál," pokračuje předem zveřejněné prohlášení britského ministerského předsedy.

Johnson dodává, že uzavření dohody je podle něj stále možné, ovšem za podmínky, že "EU je připravena přehodnotit své aktuální pozice" a přiklonit se k britskému "rozumnému návrhu na standardní dohodu o volném obchodu". Unie ovšem dává jasně najevo, že přístup Británie na její jednotný trh bez sladění pravidel hospodářské soutěže je pro ni nepřijatelný. Například šéf francouzské diplomacie Jean-Yves Le Drian před týdnem Londýn nařkl z "neústupného" a "nerealistického" přístupu.

Vyjednávání by mohl ještě zkomplikovat údajný britský plán, o kterém v neděli večer s odvoláním na tři zasvěcené osoby informoval list FT. Vláda prý dokončuje návrh zákona "o vnitřním trhu", který by mohl "eliminovat právní sílu částí dohody o vystoupení" Británie z EU. Konkrétně má jít o ustanovení z brexitové dohody, která se týkají státní pomoci firmám a celního režimu v Severním Irsku.

Na článek ihned reagoval šéf irské diplomacie Coveney, který na twitteru napsal: "Toto by byl velmi nerozumný způsob, jak postupovat."

Jestliže se do začátku příštího roku nepodaří nové partnerství dojednat, zkomplikují od ledna obchodování přes kanál La Manche cla a kvóty podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). Do konce probíhajícího přechodného období brexitu se Británie dál řídí unijním právem, ačkoli už formálně není členem EU.

Johnson má v dnešním projevu říci, že i kdyby přechodné období brexitu vypršelo bez dohody o budoucích vztazích, bylo by to stále "dobré vyústění pro Spojené království".