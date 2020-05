Johnson Cummingsovu aféru nevysvětlil, její aktér se sám hájil

Londýn - Kroky britské vlády v souvislosti s koronavirovou krizí v těchto dnech opět pobouřily komentátory na obou stranách politického spektra. Po nedávné smršti kritiky kolem relativně pomalého testování potenciálních nakažených je nyní důvodem reakce premiéra Borise Johnsona na počínání jeho poradce Dominica Cummingse, který v čase přísné karantény cestoval přes celou Anglii se svým synem a manželkou nejspíše nakaženou koronavirem. Johnson prý na nedělní tiskové konferenci nic nevysvětlil. Cummings dnes své počínání obhajoval a řekl, že se nedopustil ničeho nelegálního. Sdělil také, že svou rezignaci nenabídl a ani o tom neuvažoval.

"Žádná omluva, žádné vysvětlení", tak na dnešní titulní stránce shrnul dosavadní přístup vlády deník The Guardian. Ten je často k současné vládě kritičtější než jiné listy, dnes se ovšem k hlasům volajícím po odchodu Cummingse z premiérské kanceláře přidal i pravicový bulvár Daily Mail. "Copak si (Johnson a Cummings) myslí, že jsme hlupáci?" ptá se deník ve svém editorialu. "Pro dobro vlády a celé země musí pan Cummings rezignovat. Nebo jej premiér musí vyhodit," píše Daily Mail.

Například deník The Times na věc pohlíží jinak, i jeho redakční komentář ale kritizuje komunikační strategii kabinetu. Podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové nedělní tisková konference Johnsona "rozhodně nebyla pokusem poskytnout veřejnosti úplné informace".

"Předseda vlády místo toho přišel s jedinou obecnou odpovědí: že on sám s panem Cummingsem mluvil o tom, proč během své izolace udělal, co udělal, a že to je postačující," píše Kuenssbergová. "Podařilo se premiérovi dnes (v neděli) tuhle šlamastyku ukončit? Ani omylem," uzavírá svůj komentář.

Ona "šlamastyka" začala pátečním zjištěním reportérů The Guardian a Daily Mirror, že Cummings na konci března odjel se svojí ženou a dítětem z Londýna na sídlo svých rodičů ve více než 400 kilometrů vzdáleném hrabství Durham. Manželka kontroverzního Johnsonova poradce se přitom v té době potýkala se symptomy covidu-19 a na celou rodinu se tak vztahoval téměř kategorický pokyn zůstat 14 dní v izolaci.

Jak připomněla BBC, oficiální pravidla karantény uznávají, že "pokud žijete s dítětem... je nám jasné, že ne všechna tato opatření budou možná". Cummings uvedl, že na sever Anglie odjel kvůli obavám o péči o svého syna, s manželkou a dítětem údajně na farmě rodičů pobývali odděleně od zbytku rodiny. Johnson svého klíčového spojence plně podpořil, neodpověděl však na řadu zásadních otázek a nevyjádřil se ani k čerstvým obviněním tisku ohledně následných Cummingsových přesunů.

Samotný Cummings dnes své počínání před novináři obhajoval a ani z jeho úst nezazněla slova omluvy. Naopak řekl, že svého počínání nelituje. "Udělal jsem, co jsem považoval za správné," řekl poradce na tiskové konferenci, kterou prý svolal na žádost premiéra. "Myslím, že jsem se za těchto okolností vlastně choval uvážlivě," citovala ho agentura Reuters.

Cummings vysvětlil, že měl obavy z případného vážného onemocnění své ženy a sebe, protože v Londýně neměli nikoho, kdo by se postaral o jejich čtyřleté dítě. Nejlepší možností se mu tak jevila jízda na odlehlou chatu na farmě jeho otce, kde se mu zdálo být bezpečno. Na cestě do Durhamu prý nezastavoval. Na chatě pak Cummings onemocněl a jeho syn dokonce musel do nemocnice. Sám však nikdy nebyl testován na koronavirus.

Cummings připustil, že Johnsonovi o své cestě předem neřekl a že mu měl zavolat. Připustil, že se dopustil chyb a měl cestu vysvětlit dříve. Není prý překvapen, že se na něj mnoho lidí hněvá, ale doufá, že po dnešním vysvětlení si lidé uvědomí, že byl ve složité situaci. Mnohé z tohoto hněvu je však podle něj založeno na nepravdivých informacích v médiích.

Podle opozice vývoj ukazuje, že pravidla karantény nejsou pro všechny stejná. Množí se výpovědi lidí, kteří se během posledních týdnů v těžkých rodinných situacích rozhodli držet ducha vládních nařízení, přičemž sílí obavy, že odteď už občané tak obětaví nebudou. Ať už v zákulisí nebo veřejně vyjadřují výhrady i zástupci Konzervativní strany, jejíž poslanci jsou podle médií pod palbou zpráv od rozhněvaných voličů.

"(Je to) Totální průser," citoval web Politico zprávu od jistého konzervativního poslance.