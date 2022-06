Johnson chce jednostrannou změnu severoirského protokolu do konce roku

Londýn - Británie by ještě do konce tohoto roku mohla zavést jednostranné změny severoirského protokolu, který je součástí dohody o vystoupení Británie z Evropské unie. Podle agentury Reuters to řekl premiér Boris Johnson.

Dolní komora britského parlamentu dnes v 15:30 SELČ zahájí jednání, na jehož programu je i druhé čtení návrhu zákona o změně severoirského protokolu. Vláda chce dosáhnout zrušení celních kontrol na některé zboží dovážené do Severního Irska ze zbytku Spojeného království.

"Tato legislativa napraví problémy, které protokol vytvořil, a zajistí volný pohyb zboží v rámci Spojeného království. Vyjednávání vždy bylo naším preferovaným řešením, ale EU nadále odmítá změnu samotného protokolu," řekla dnes ministryně zahraničí Liz Trussová.

Evropská komise s britskými kroky nesouhlasí; už v polovině měsíce podnikla proti Británii právní kroky, konkrétně posunula do další fáze řízení, které vede od loňska, a zahájila dvě řízení nová.

"Není pochyb, že neexistuje žádné právní ani politické ospravedlnění jednostranných změn mezinárodní smlouvy," uvedl již dříve místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

Proti změně severoirského protokolu se postavil i lídr britských opozičních labouristů Keir Starmer, který tento postup označil za "chybný" a uvedl, že jeho strana bude hlasovat proti návrhu zákona. Problém hranice se Severním Irskem "může být vyřešen u vyjednávacího stolu státnicky a s důvěrou," prohlásil Starmer.