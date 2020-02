Johnson čelí tlaku, aby odvolal poradce, jenž spojoval rasu s IQ

Londýn - Britský premiér Boris Johnson je pod tlakem, aby dal výpověď svému poradci, který v minulosti dal do spojitosti inteligenci s rasou a navrhnul, aby určití lidé povinně brali antikoncepci a "nevznikala tak věčná spodina". Jde o člověka, který v Downing Street začal pracovat poté, co premiérův hlavní poradce Dominic Cummings zveřejnil výzvu, že do svého týmu shání podivíny se zvláštními schopnostmi.

Agentura AP dnes napsala, že Cummingsův nový podřízený Andrew Sabisky, který má magisterský titul v psychologii vzdělávání, v roce 2014 napsal, že "jedním ze způsobů, jak se vypořádat s problémem neplánovaných těhotenství, jež stojí za vznikem věčné spodiny, by bylo zákonem vynucené dlouhodobé používání antikoncepce od nástupu puberty". Jako vzor by podle něho mohly posloužit zákony týkající se očkování. Sabisky podle AP také naznačil, že černoši ve Spojených státech mají v průměru nižší inteligenční kvocient než běloši.

Mluvčí premiéra Johnsona se k roli Sabiského v Downing Street odmítl vyjádřit, nechtěl ani říci, zda předseda vlády s názory tohoto poradce souhlasí. Kritici Sabiského tvrdí, že z jeho vyjádření je znát podpora eugeniky, považované dnes za nebezpečnou pavědu. Propagovala cílené křížení lidského druhu v zájmu zušlechtění rasy a s cílem zlepšit genetickou výbavu lidí bránila "defektním" jedincům v zakládání rodin.

Ani minulost samotného Johnsona není bez poskvrny, připomíná AP. Původní obyvatele Papuy-Nové Guineje nazval "lidožrouty" a nechal se slyšet, že děti matek-samoživitelek jsou "ignorantské, agresivní a nezákonné".

Poslankyně Caroline Nokesová, která je členkou Johnsonových konzervativců a která předsedá parlamentnímu výboru pro ženy a rovnost, na twitteru napsala, že nemůže uvěřit tomu, že se premiérův úřad k Sabiskému odmítl vyjádřit. "Nevím o něm (Sabiském - pozn. ČTK) ani ň, ale (...) ve vládě nemůže být prostor pro takové názory, jaké dal najevo," uvedla Nokesová.

Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová řekla, že Johnsonova vláda "by se měla urychleně probudit a ukázat základní, ale zásadní hodnoty co se týče naší veřejné debaty".

Dominic Cummings stál za úspěchem kampaně Vote Leave před referendem o odchodu Británie z Evropské unie z roku 2016. Role hlavního poradce v Downing Street se ujal loni v červenci po Johnsonovu nástupu do premiérské funkce.