Johnson asi hodinu jednal s rebely, podle médií je nepřesvědčil

Londýn - Britský premiér Boris Johnson před očekávanou parlamentní bitvou přijal v Downing Street skupinu konzervativních poslanců, kteří dávají najevo nesouhlas s vládní brexitovou strategií. Asi hodinová schůzka podle informací britských novinářů potenciální rebely nepřesvědčila o tom, že premiér má plán na včasné vyjednání a ratifikaci dohody o vystoupení z Evropské unie.

Deník The Guardian jmenoval osm účastníků schůzky z řad konzervativních poslanců, přičemž pět z nich už veřejně ohlásilo, že podpoří snahu prosadit zákon o případném dalším odkladu brexitu. Podle webu BuzzFeed News se už takto vyjádřilo celkem 15 zákonodárců vládní strany. Klíčové hlasování o první fázi plánu na zablokování brexitu bez dohody se očekává kolem 23:00 SELČ.

Poslanci po jednání s Johnsonem neposkytli vyjádření na kameru, podle zákulisních informací je ale premiér na svou stranu nezískal. "Konzervativní rebelové odcházející z dopolední hodinové schůzky s Johnsonem uvádí, že to jejich postoj nezměnilo," napsal na twitteru politický zpravodaj deníku The Times Francis Elliott. "Jeden z přítomných řekl, že to bylo 'na hovno'," přidala hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová.

Podle zdroje agentury Reuters předseda vlády prezentoval "nepřesvědčivé vysvětlení" ohledně toho, jak by mohly být při současném parlamentním rozvrhu dojednány a ratifikovány podmínky britského odchodu z Evropské unie. Ten je naplánován na 31. října, přičemž zákonodárci na základě nařízení z minulého týdne čtyři až pět týdnů v září a říjnu nebudou zasedat.

Těsně před zahájením práce parlamentu po letní pauze se sešli také představitelé opozičních stran, aby projednali spolupráci v nejbližších dnech. Lídr labouristů Jeremy Corbyn poté řekl, že jeho prioritou je zabránit tomu, aby Británie 31. října odešla z EU bez dohody. Nevyjasnil ale, zda by jeho strana podpořila vypsání předčasných voleb i před schválením zákona proti brexitu bez dohody.

FT: Britská vláda nakonec nezveřejní plány pro brexit bez dohody

Britská vláda na dnešek plánovala zveřejnění interních materiálů týkajících se příprav na možný brexit bez dohody, v pondělí si ale tento krok rozmyslela. Zodpovědné osoby vyhodnotily, že obsah by mohl být pro veřejnost příliš znepokojivý, napsal v pondělí večer deník Financial Times (FT). List The Daily Telegraph zároveň přinesl reportáž, podle níž klíčový poradce premiéra Borise Johnsona označil probíhající rozhovory mezi Londýnem a Bruselem za "podvod".

Johnson po červencovém nástupu do čela vlády ohlásil výrazné vystupňování příprav na brexit bez dohody a řekl, že Británie se takovýmto scénářem snadno vypořádá. Britská média však opakovaně přináší informace z tajných vládních analýz, které předpovídají pro britskou ekonomiku značné komplikace.

O stavu příprav bude dnes odpoledne britské poslance informovat Johnsonův de facto náměstek Michael Gove, který má problematiku na starosti. Jeho pondělní porada s kolegy ale podle FT rozhodla o tom, že na plánované zveřejnění analýz nedojde. "Ta schůzka nebyla dobrá. Celé to bylo považováno za příliš pesimistické ohledně odchodu bez dohody," citoval deník nejmenovanou osobu obeznámenou s průběhem porady.

Premiér Johnson trvá na tom, že by preferoval brexit na základě podmínek dojednaných s EU, a v pondělí v projevu v Downing Street hovořil o pokroku v jednáních. Činitelé v Bruselu ale na toto vyjádření reagovali s údivem, píše deník The Guardian, rozhovory podle nich nijak nepostupují. Brexit bez dojednaných podmínek nyní EU považuje za nejpravděpodobnější variantu, uvedla bruselská zpravodajka BBC Katya Adlerová.

Oficiální vyjednávání v tuto chvíli ani neprobíhá, britští představitelé se pouze schází se svými protějšky z Evropské komise, která vyhodnocuje návrhy Londýna. Podle nové reportáže The Daily Telegraph už na přelomu července a srpna britský generální prokurátor Geoffrey Cox varoval premiéra Johnsona, že očekávat od EU splnění požadavku na vyškrtnutí irské pojistky z brexitové dohody je zcela nereálné. Vláda se tehdy rozhodla pro "zdržovací" strategii, píše list.

Reportáž také s odvoláním na dva "vysoce postavené zdroje" uvádí, že Johnsonův poradce Dominic Cummings na strategických poradách označil aktuální rozhovory s EU za podvod. Vládním pracovníkům prý začalo být jasné, že žádné "seriózní" přípravy na uzavření dohody neprobíhají.

Downing Street tvrzení o Cummingsově výroku označila za "kategorickou lež". Verzi The Daily Telegraph ale podpořily také zdroje reportéra televize Sky News Sama Coatese. Do debaty se vložil také někdejší poradce expremiérky Theresy Mayové Gavin Barwell, který prý má stejné informace od "vícero vládních zdrojů". "Jestli to není pravda, pak by měla vláda zveřejnit návrhy na nahrazení (irské) pojistky," napsal Barwell na twitteru.