Johnson & Johnson poslal první vakcíny do EU, AstraZeneca potíže nevysvětlila

Brusel - Farmaceutická firma Johnson & Johnson dnes zahájila dodávky svých vakcín proti covidu-19 do zemí Evropské unie. Uvedl to mluvčí Evropské komise, podle něhož termín prvního doručení závisí na dohodě firmy s jednotlivými zeměmi. Komisi se podle mluvčího naproti tomu stále nepodařilo přimět další společnost AstraZeneca, aby uspokojivě vysvětlila výrazné omezení dodávek pro první i druhé čtvrtletí. Poté, co firma v termínu neodpověděla na kritický dopis z Bruselu, bude unijní exekutiva požadovat další objasnění celého problému.

Zejména potíže s dodávkami takzvané oxfordské vakcíny vyráběné britsko-švédskou firmou způsobily v prvním čtvrtletí pomalejší rozjezd očkování v řadě zemí EU. AstraZeneca měla za první tři měsíce roku dodat okolo sto milionů dávek, doručila jich však pouze necelou třetinu. Omezení ohlásila i pro druhé čtvrtletí.

Komise se firmu snažila sérií jednání přimět k dodání většího množství a v polovině března jí odeslala dopis, v němž ji vyzvala k vysvětlení a nápravě stavu do 20 dnů. Přestože tento termín vypršel, odpověď komise podle dostupných informací nedostala.

"Komise stále očekává, že společnost vysvětlí řadu dosud nevyjasněných otázek," řekl novinářům mluvčí EK Stefan De Keersmaecker.

Částečně nahradit výpadky AstraZeneky by měla řadě unijních zemí pomoci vakcína od americké společnosti Johnson & Johnson, která se jako první ze čtyř preparátů schválených v EU podává v jediné dávce. Podle mluvčího komise doručování do prvních zemí už začalo a například Belgie podle tamních médií očekává ještě dnes prvních 36 tisíc dávek. Do konce června by firma měla odeslat do celého evropského bloku 55 milionů vakcín.

Vakcína Johnson & Johnson dorazí do prvních ordinací lékařů 19. dubna

První dodávka vakcíny Johnson & Johnson by do ordinací praktických lékařů v Česku měla dorazit 19. dubna. Půjde o 14.400 dávek, o týden později 24.000 dávek. V tiskové zprávě o tom informoval za distributora vakcíny, firmu Avenier, její mediální zástupce Martin Nesrsta. Očkovací látka Johnson & Johnson je čtvrtou schválenou pro použití v EU, kterou se v Česku bude očkovat. Dosud byly podány více než dva miliony dávek od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Praktičtí lékaři si dnes mohli začít vakcínu objednávat přímo do svých ordinací. Možnost do dnešních 15:00 využilo více než 2450 ordinací. Někteří lékaři na sociálních sítích psali, že čekali na půlnoc. "Příjem objednávek probíhá plynule a bez komplikací i přes počáteční zvýšený zájem ordinací v brzkých ranních hodinách a tomu odpovídající zátěž pro informační systém," uvedl distributor v tiskové zprávě.

Prvních 288 ordinací bude dostávat podle Avenieru vakcíny od pondělí 19. dubna. Druhou dodávku začne firma rozvážet do 480 ordinací o týden později. Počítá se s rozvozem 24.000 dávek. "Zbývající objednávky ordinací budou vykrývány postupně v dalších týdnech v návaznosti na vývoj dodávek vakcín od společnosti Johnson & Johnson," dodala firma.

Vakcína se distribuuje v balení po 50 dávkách. Distributor ji uchovává při teplotě 25 až 15 stupňů pod nulou, do ordinací se rozváží v rozmraženém stavu při teplotě dva až osm stupňů Celsia, při stejné se pak má skladovat v ordinacích. Neotevřená vydrží tři měsíce po rozmrazení.

Podle dat o očkování se v ČR od jeho zahájení 27. prosince aplikovalo 2,089 milionu dávek. Dvě dávky potřebné pro vytvoření kompletní imunity proti onemocnění covid-19 dostalo asi 719.000 lidí. Přes 77 procent podaných dávek bylo od firmy Pfizer/BioNTech, kterou se v ČR začalo očkovat nejdříve. Asi desetinu dávek dodala firma Moderna. Od firmy AstraZeneca bylo podáno zhruba 12,6 procenta dávek. Česko předpokládalo, že této vakcíny dostane víc, firma ale omezila dodávky do celé EU.

Podle harmonogramu očkování uvedeného ve vládní očkovací strategii má v dubnu dorazit do ČR 480.000 dávek od Pfizer/BioNTech, 278.000 dávek od Moderny, očekáváno bylo původně 500.000 dávek od AstraZeneky a 185.000 dávek od Johnson & Johnson. Z původních 2,6 milionu vakcín za měsíc dostane ČR jen 1,56 milionu.