Johnny Depp v obležení fanoušků uvedl na festivalu další film

Karlovy Vary - Davy fanoušků dnes opět čekaly na hvězdu končícího festivalu v Karlových Varech, amerického herce Johnnyho Deppa. Zatímco v pátek byl v obležení hotel Thermal a jeho okolí, dnešní projekci umístili pořadatelé do mnohem menšího Městského divadla, v němž Depp uvedl film Minamata. Ztvárnil v něm hlavní roli a produkoval ho.

Stovky lidí obklopily prostranství okolo karlovarského divadla už hodiny předem, hlavně okolí hlavního vchodu. Johnny Depp na sebe ale tentokráte nechal fanoušky i diváky v divadle čekat asi hodinu. I proto zřejmě tentokrát vynechal v pátek obvyklé podepisování a podávání si rukou s lidmi. Navíc přjel k vedlejšímu vchodu do divadla, takže v okamžiku,kdy projelo auto s Deppem, se stovky lidí snažily narychlo přemístit. Štěstí na dobrý záběr a alespoň fotografii oblíbeného herce tak tentokrát měli jen lidé v prvních řadách.

Ve filmu režiséra Andrewa Levitase hraje Depp amerického fotožurnalistu Williama Eugena Smithe (1918 až 1978). Ten se za druhé světové války se účastnil jako fotoreportér bojů v Atlantiku a Pacifiku a v květnu 1945 byl vážně zraněn. Po válce fotografoval pro časopis Life, pro který vytvořil sérii fotografických esejů Vesnický lékař, Těžké časy na Broadwayi, Porodní sestra, Španělská vesnice a Milosrdný člověk. V roce 1955 se stal členem agentury Magnum Photos, pro niž mimo jiné nafotografoval reportáž z hornického prostředí Pittsburghu.

Film Minamata vypráví o počátku 70. let, kdy Smith žil v japonském rybářském městě Minamata. Místní obyvatelé tam trpěli otravou rtutí, kterou do oblasti vypouštěla chemická továrna. Snímky této zkázy od Eugena Smitha se dostaly do předních světových médií, což mimo jiné vedlo k vyplacení odškodného obětem a továrna musela učinit opatření k zastavení znečišťování životního prostředí.

Drama je založené na Deppově výrazném herectví a vypráví o odvaze potřebné k boji s bezprávím a zamýšlí se nad hranicemi novinářské etiky. Zároveň se ohlíží za dobou, kdy změna klimatu nebyla součástí veřejného diskursu a usilovat o čistotu životního prostředí nebylo populární.