Praha - John Mucha, který se s Prahou soudí o vlastnictví Slovanské epopeje malíře Alfonse Muchy, požádal o odložení dalšího projednávání sporu. Chce počkat na setkání s vedením Prahy, které je podle něj v současném složení k jednání týkající se budoucnosti a uložení kolekce pláten nakloněno. John Mucha to řekl v rozhovoru s ČTK. Spor o epopej měl obvodní soud projednávat 20. února a soud již plánoval o žalobě rozhodnout. Mucha opakovaně uvedl, že pokud Praha připraví pro plátna odpovídající prostor, od soudních sporů ustoupí.

Kolekci pláten s náměty ze slovanské mytologie spravuje město Praha. John Mucha v žalobě tvrdí, že se Praha vlastníkem cyklu obrazů nikdy nestala, protože nesplnila autorovu podmínku, aby pro plátna zbudovala samostatné výstavní prostory. Muchovu žalobu soudy už jednou zamítly s tím, že původním majitelem pláten nebyl jejich autor, ale americký mecenáš Charles Crane, který si u malíře obrazy objednal, zaplatil a poté je daroval městu. Nejvyšší soud ale loni rozsudky zrušil a soudcům nařídil, aby napodruhé lépe vysvětlili, na základě čeho dospěli ke svým závěrům.

John Mucha ČTK řekl, že chce znovu jednat s Prahou. "Za pozitivní beru to, že byly volby. Definitivně mohu říct, že mám pocit, že existuje mnohem pozitivnější duch, který respektuji. A reaguji už v tom smyslu, že jsem před dalším soudním řízením požádal svoje advokáty, aby to odložili. Ne skončili, ale odložili, aby byl prostor (pro jednání)," řekl.

"Praha má úžasnou možnost udělat něco jako van Goghovo muzeum v Amsterdamu. Když vystavíte jen Slovanskou epopej, je to dvojrozměrné, když dáme všechno dohromady, tak to bude trojrozměrné," ukazuje na umělecké předměty, nábytek a další zařízení spojené s rodinou Muchů, kterých je plný dům v Praze na Hradčanech. A ukazuje na obraz na stěně, který zachycuje jeho babičku sedící na sofa, které dnes stojí v pokoji, kde John Mucha přijímá návštěvy. "Byl by tam Alfonsův osud, životní příběh, kresby studie, fotografie, jeho myšlenky...," popisuje ideu toho, jak by budoucí velké muzeum Alfonse Muchy mohlo vypadat.

Uvažuje ale i o tom, že soudy budou pokračovat a jednání se dostanou až k Ústavnímu soudu. "Řekněme, že Ústavní soud řekne: Tak, Johne, je to tvoje! První věc, kterou bych udělal, je, že se obrátím na Prahu," uvedl s tím, že by případný prostor pro epopej chtěl budovat ve spolupráci s městem. "Kdyby Praha řekla: Fajn, ok, jede se dopředu. A kdyby řekla ne, je tu Moravský Krumlov," řekl Mucha.

Na tamním zámku byla plátna 40 let. Před volbami v roce 2010 byla převezena do Veletržního paláce v Praze, kde byla vystavena. V minulosti byla pro vystavování díla plánována mimo jiné stavba nové budovy na Letné nebo na Těšnově.

U Krumlova má podle Muchy Praha i správci dědictví Alfonse Muchy gigantický dluh. Pokud by tam nebyla epopej umístěna, dodneška by se nezachovala, míní. "Krumlov je v pořádku už tím, že tam epopej vydržela přes 40 let za starých podmínek a nic se jí nestalo. A naopak když přijela z Japonska, byla škoda. Malá, ale byla," říká o výstavě, kde plátna vidělo přes 600.000 lidí.

Praha před loňskými volbami v době, kdy neměla pro epopej trvalé umístění, plánovala také další cestování rozměrných pláten. A John Mucha říká, že žalobu na určení vlastnictví pláten podal i proto, aby velkému cestování, a tedy možnému poškozování epopeje zabránil.