Lillehammer (Norsko) - Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová vyhrála v Lillehammeru i stíhací závod na 10 kilometrů klasicky a jako vítězka minisérie Lillehammer Triple se ujala vedení v průběžném pořadí Světového poháru.

Třicetiletá Johaugová ovládla po návratu po dopingovém trestu v této sezoně zatím všechny distanční závody. Do dnešní stíhačky odstartovala s dvousekundovým odstupem za průběžně vedoucí ženou lillehammerské série Charlotte Kallaovou, švédskou soupeřku ale po třech kilometrech utrhla a s přehledem si dojela pro 45. vítězství v SP v kariéře.

Na druhé místo se propracovala jednadvacetiletá Švédka Ebba Anderssonová, která za Johaugovou zaostala o 16,8 sekundy. Třetí skončila po těsném spurtu další domácí závodnice Ingvild Flugstad Östbergová.

Jediná česká reprezentantka ve startovním poli Kateřina Razýmová vyběhla z 51. místa se ztrátou 3:43 minuty a na trati si o tři pozice polepšila. Za vítězkou zaostala o 6:56,7 minuty.

Stíhací závod mužů na 15 kilometrů klasicky je v Lillehammeru na programu od 11:45.

Výsledky:

Ženy - stíhací závod 10 km klasicky:

1. Johaugová (Nor.) 29:35,5, 2. Anderssonová (Švéd.) -16,8, 3. Östbergová (Nor.) -17,9, 4. Kallaová (Švéd.) -23,1, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:04,2, 6. Nilssonová (Švéd.) -1:35,4, 7. Stadloberová (Rak.) -1:44,8, 8. Něprjajevová (Rus.) -2:05,3, 9. Hagaová (Nor.) -2:13,2, 10. Bjornsenová (USA) -2:21,7, ...48. Razýmová (ČR) -6:56,7.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 32 závodů): 1. Johaugová 400, 2. Anderssonová 309, 3. Kallaová 289, 4. Östbergová 285, 5. Pärmäkoskiová 265, 6. Bělorukovová (Rus.) 244.

11:45 stíhací závod 15 km klasicky muži.