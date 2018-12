Lillehammer - Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová vyhrála po dopingovém trestu i druhý distanční závod Světového poháru v sezoně. Po triumfu v úvodní desítce klasickou technikou ve finské Ruce dnes v Lillehammeru ovládla stejnou trať volnou technikou.

Dvojnásobná vítězka celkového pořadí SP vedla před domácími fanoušky na všech mezičasech a druhou Švédku Ebbu Anderssonovou nakonec porazila o 9,2 sekundy. Třetí skončila další švédská běžkyně Charlotte Kallaová, která ztratila na vítězku 15,7 vteřiny.

Třicetiletá Johaugová, která kvůli trestu za doping přišla o dvě předchozí sezony, si v SP připsala 44. výhru v kariéře a v průběžném hodnocení seriálu se posunula na druhé místo.

Kateřina Razýmová, kterou od úvodního sprintu v Ruce trápí bolavá kyčel, v Lillehammeru nebodovala. Jediná česká závodnice na startu obsadila s odstupem 3:37,1 minuty za Johaugovou 52. místo.

Závod mužů na 15 kilometrů je v Norsku na programu od 12:15.

Výsledky:

Ženy - 10 km volně:

1. Johaugová (Nor.) 26:22,4, 2. Anderssonová -9,2, 3. Kallaová (obě Švéd.) -15,7, 4. Östbergová (Nor.) -34,8, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -43,5, 6. Hagaová (Nor.) -55,9, 7. Stadloberová (Rak.) -1:01,9, 8. Wengová (Nor.) -1:08,1, 9. Bjornsenová (USA) -1:17,0, 10. Ingemarsdotterová (Švéd.) -1:22,0, ...52. Razýmová (ČR) -3:37,1.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 32 závodů): 1. Bělorukovová (Rus.) 168, 2. Johaugová 150, 3. Kallaová 149, 4. Pärmäkoskiová 138, 5. Ingemarsdotterová 133, 6. Bjornsenová 127.