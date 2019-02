Seefeld (Rakousko) - Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová deklasovala na mistrovství světa v Seefeldu soupeřky ve skiatlonu na 15 kilometrů. Druhou v cíli krajanku Ingvild Östbergovou porazila skoro o minutu. Čtvrtý titul pro Norsko na šampionátu v Rakousku získal v závodu mužů na 30 kilometrů Sjur Röthe.

Třicetiletý Nor v těsném finiši v cílové rovince porazil o jednu desetinu sekundy Alexandra Bolšunova z Ruska a vybojoval první individuální zlato v kariéře. Bronz získal další Nor Martin Johnsrud Sundby. Mezi ženami skončila třetí Ruska Natalia Něprjajevová.

Nejlepší z českých reprezentantek byla osmadvacátá Petra Nováková, hned za ní doběhla Kateřina Razýmová. Adam Fellner skončil v závodě na 15 km klasicky a 15 km volnou technikou na 51. místě. Za vítězem zaostal o více než sedm minut. Petr Knop doběhl o dvě příčky za ním.

Třicetiletá Johaugová, která se před sezonou vrátila po dopingovém trestu, získala pátý individuální titul mistryně světa a celkově osmý. Ve skiatlonu navázala na triumf z Falunu 2015, z této disciplíny má z MS v kariéře rovněž i stříbro a bronz.

Johaugová začala ostře a už po kilometru na špici všem ujížděla. Tempo držely chvilku jen její krajanky Astrid Jacobsenová a Östbergová. Ještě se na ně dotáhla Něprjajevová, ale Johaugová se od nich každým záběrem vzdalovala.

Po necelých pěti kilometrech měla náskok patnáct sekund, při přezouvání lyží z klasiky na bruslení už vedla bezmála o půlminutu. Johaugová nepolevovala, dostála své přezdívce "Motorová myš" a neohroženě si dojela pro zlato.

"Tohle vítězství je pro mě moc důležité. Upínala jsem se k šampionátu dva roky," řekla norské televizi Johaugová, která měla v říjnu 2016 pozitivní test na steroidy a 18 měsíců nesměla závodit. "Měla jsem skvělé lyže, pak už to šlo samo," zářila dvojnásobná celková vítězka Světového poháru.

Nováková zaostala za Johaugovou o 3:24,2 minuty a v českém souboji porazila Razýmovou ve finiši o dvě desetiny sekundy. Sandra Schützová obsadila 44. místo už se ztrátou téměř pět a půl minuty na vítězku.

"Nebyl to propadák, ale mohlo to být lepší. Jeli jsme sem s očekáváním, že by holky mohly atakovat první dvacítku. Doufám v to hlavně na desítce klasicky a na třicítce volně," řekl trenér žen Jan Franc na webu svazu.

Závod mužů se lámal v polovině, kdy se v čele vytvořila sedmičlenná skupina, ve které udával tempo Bolšunov. V samém závěru se odtrhla trojice medailistů, která fanouškům předvedla v cílové rovince vyrovnaný souboj.

Norsko získalo na šampionátu už čtvrté zlato v běžeckých disciplínách. Severská velmoc má ze soutěží v Seefeldu už celkem osm cenných kovů (4-2-2).

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Seefeldu (Rakousko):

Běh:

Muži - skiatlon (30 km): 1. Röthe (Nor.) 1:10:21,8, 2. Bolšunov (Rus.) -0,1, 3. Sundby (Nor.) -0,7, 4. Niskanen (Fin.) -12,3, 5. Parisse (Fr.) -20,7, 6. Harvey (Kan.) -58,9, 7. Musgrave (Brit.) -1:00,3, 8. Backscheider (Fr.) -1:03,6, 9. Usťugov (Rus.) -1:09,4, 10. Burman (Švéd.) -1:12,8, ...51. Fellner -7:05,4, 53. Knop -7:46,8, Bešťák (všichni ČR) dostižen o kolo.

Ženy - skiatlon (15 km): 1. Johaugvá 36:54,5, 2. Östbergová (obě Nor.) -57,6, 3. Něprjajevová (Rus.) -58,7, 4. Jacobsenová (Nor.) -1:02,0, 5. Karlssonová -1:07,4, 6. Kallaová (obě Švéd.) -1:13,3, 7. Wengová (Nor.) -1:20,2, 8. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:33,7, 9. Sedovová (Rus.) -1:50,4, 10. Brennanová (USA) -2:01,8, ...28. Nováková -3:24,3, 29. Razýmová -3:24,5, 44. Schützová (všechny ČR) -5:22,0.