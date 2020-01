Johaugová potřetí vyhrála Tour de Ski, první triumf má Bolšunov

Val di Fiemme (Itálie) - Norka Therese Johaugová a Rus Alexandr Bolšunov vyhráli prestižní seriál v běhu na lyžích Tour de Ski. Vítězka z let 2014 a 2016 Johaugová třetí triumf potvrdila suverénním výkonem ve výběhu na sjezdovku Alpe Cermis, který se poprvé uskutečnil s hromadným startem. Bolšunov si ve stoupání vedl nejlépe z trojice favoritů, kterou před závěrečnou etapou dělilo 15 sekund. Z trojice českých zástupců bodovala jen Kateřina Janatová, která obsadila v závěrečné etapě 29. místo a celkově udržela 27. pozici.

Johaugová vyrazila do závěrečné etapy se žlutým číslem pro vedoucí závodnici Tour de Ski. Drobná závodnice v ostrém stoupání potvrdila roli favoritky. Od začátku diktovala tempo a hned v úvodu prudké části se odpoutala od zbývající soupeřky Heidi Wengové, které nakonec nadělila přes 50 sekund.

Celkově Johaugová zvítězila s více než minutovým náskokem před Ruskou Nataljou Něprjajevovou a Norkou Ingvild Flugstad Östbergovou, která obhajovala prvenství v Tour. Druhou příčku neudržela další Norka Astrid Jacobsenová, jež před začátkem poslední etapy ztrácela jen tři sekundy na Johaugovou. V závěrečném stoupání ale dojela s více než dvouminutovou ztrátou devátá a klesla na páté místo.

Dvaadvacetiletá Janatová, která jako jediná Češka dokončila Tour de Ski, při premiéře v seriálu znovu dokázala bodovat a uhájila pozici v třicítce i v celkové klasifikaci. Na Johaugovou ztratila přes 12 minut. "Jsem opravdu nadšená, že jsem měla možnost Tour dokončit. Je to taková oslava běžeckého lyžování a byla to opravdu skvělá zkušenost. Myslím si, že to jsou mé doposud nejlepší výsledky, takže jsem moc spokojená," pochvalovala si na svazovém webu.

Pověstný výšlap do sjezdovky jela poprvé. "Dnes jsem se už snažila jen jít a jít, pokračovat dál a zdárně to dokončit. Možná to bylo i tím, že jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu, protože jsem si tu trať ani neprojela. Je to prostě dlouhý kopec a nechtěla jsem se unavit před dalšími závody," líčila. Kvůli zdravotním problémům musely z Tour odstoupit nejlepší Češky Kateřina Razýmová a Petra Nováková.

Bodovací soutěž ovládla vítězka obou sprintů na Tour Anamarija Lampičová ze Slovinska. Dnes vyhrála bodovanou prémii po 2,3 kilometru, ale pak ztrácela a na vrcholu sjezdovky byla poslední.

Mnohem vyrovnanější boj o vítězství byl k vidění v mužské kategorii. Bolšunov loni a předloni na sjezdovce výrazně ztrácel, ale tentokrát zůstal v kontaktu s nejlepšími. Držel se krajana Usťugova, na kterého měl čtrnáctisekundový náskok. Odrazil jeho nástup v posledním kilometru a naopak mu v závěrečných stovkách metrů sám odjel. Celkově zvítězil o 27,3 sekundy a dostal se do čela Světového poháru.

Naopak znovu se na Alpe Cermis trápil Johannes Hösflot Klaebo, který rychle odpadl a nakonec ztratil přes minutu a půl na nejrychlejšího Nora Simena Hegstada Krügera. Kvůli tomu klesl z vedoucí příčky v Tour na třetí pozici, za Bolšunovem celkově zaostal o více než minutu. Neobhájil loňský triumf, který si zařídil vybudováním výrazného náskoku v etapách před sjezdovkou.

Čeští lyžaři v závěrečné etapě ani v celkovém pořadí Tour de Ski nebodovali. Petr Knop dnes uzavřel čtvrtou desítku a Adam Fellner obsadil 45. místo. V celkovém pořadí Tour byli oba v páté desítce.

Závod SP s hromadným startem ve Val di Fiemme (9 km):

Muži:

1. Krüger 30:55,8, 2. Röthe (oba Nor.) -13,9, 3. Bolšunov -22,3, 4. Spicov -26,2, 5. Usťugov (všichni Rus.) -35,6, 6. Cologna (Švýc.) -41,0, 7. Melničenko (Rus.) -44,8, 8. Esteve Altimiras (And.) -47,8, 9. Larkov (Rus.) -53,7, 10. Lapalus (Fr.) -59,3, ...40. Knop -2:43,7, 45. Fellner (oba ČR) -3:10,4.

Konečné pořadí Tour de Ski (po 7 závodech): 1. Bolšunov 2:58:18,1, 2. Usťugov -27,3, 3. Klaebo (Nor.) -1:09,0, 4. Röthe -1:51,6, 5. Krüger -2:53,7, 6. Golberg (Nor.) -2:55,7, ...41. Knop -11:23,4, 47. Fellner -14:23,1.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 38 závodů): 1. Bolšunov 1081 b., 2. Klaebo 1006, 3. Usťugov 845, 4. Niskanen (Fin.) 593, 5. Röthe 581, 6. Golberg 502, ...58. Novák 34, 99. Pechoušek 9, 108. Černý (všichni ČR), 109. Knop, 112. Fellner všichni 5.

Ženy:

1. Johaugová 34:21,6, 2. H. Wengová -50,3, 3. Östbergová (všechny Nor.) -54,5, 4. Něprjajevová (Rus.) -57,1, 5. Stadloberová (Rak.) -1:15,1, 6. Digginsová -1:51,1, 7. Brennanová (obě USA) -1:58,0, 8. Hagaová -2:06,5, 9. Jacobsenová (obě Nor.) -2:10,4, 10. Hennigová (Něm.) -2:12,9, ...29. Janatová (ČR) -4:45,6.

Konečné pořadí Tour de Ski (po 7 závodech): 1. Johaugová 2:28:18,6, 2. Něprjajevová -1:11,1, 3. Östbergová -1:17,5, 4. H. Wengová -1:37,3, 5. Jacobsenová -2:13,4, 6. Stadloberová -4:34,1, ...27. Janatová -12:19,6.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 38 závodů): 1. Johaugová 1209, 2. H. Wengová 842, 3. Něprjajevová 779, 4. Jacobsenová 699, 5. Digginsová 644, 6. Maubetová Bjornsenová (USA) 606, ...25. Razýmová 158, 42. Nováková (obě ČR) 67, 44. Janatová 64, 86. Beranová (ČR) 4.