Québec - V předposledním závodu Světového poháru našla norská lyžařka Therese Johaugová poprvé v sezoně přemožitelku na dlouhé trati. Na klasické desítce s hromadným startem v Québecu prohrála ve finiši o dvě desetiny sekundy se Švédkou Stinou Nilssonovou. Třetí skončila další Norka Ingvild Flugstad Östbergová, která míří za prvním celkovým triumfem ve Světovém poháru. Sezonu zakončí nedělní stíhací závod volnou technikou.

Johaugová vyhrála v této sezoně, před kterou jí vypršel rok a půl dlouhý trest za doping, všech dvanáct dosavadních distančních závodů, v nichž startovala. Tentokrát se musela sklonit před skvělou sprinterkou Nilssonovou, která vyhrála vzájemný souboj i na posledním úseku štafety na nedávném mistrovství světa v Seefeldu, kde zajistila Švédkám nečekaný triumf.

Do cílové rovinky v Québecu najížděla jako první Johaugová, ale v závěrečných desítkách metrů neodolala Nilssonové a jejím mocným záběrům soupaž. Švédská lyžařka vyhrála poosmé v sezoně, všechny předchozí úspěchy měla ze sprintu volnou technikou. Distanční závod Světového poháru ovládla počtvrté v kariéře a po více než dvou letech.

Výsledky finále SP v běhu na lyžích v Québecu:

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem: 1. Nilssonová (Švéd.) 25:51,6, 2. Johaugová (Nor.) -0,2, 3. Östbergová (Nor.) -1,5, 4. Anderssonová (Švéd.) -25,4, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -26,8, 6. Dahlqvistová (Švéd.) -39,6, 7. Sedovová (Rus.) -42,5, 8. Jacobsenová (Nor.) -43,2, 9. Sundlingová (Švéd.) a Hennigová (Něm.) obě -43,5.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 32 závodů): 1. Östbergová 1497, 2. Něprjajevová (Rus.) 1353, 3. Pärmäkoskiová 1170, 4. Johaugová 1112, 5. Digginsová (USA) 929, 6. Nilssonová 856, ...59. Razýmová 82, 86. Schützová 21, 105. P. Nováková 7, 112. Beranová 5, 115. Janatová (všechny ČR) 2.

16:00 15 km klasicky s hromadným startem muži.