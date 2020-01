Johaugová ovládla skiatlon v Oberstdorfu

Oberstdorf (Německo) - Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová suverénně opanovala skiatlon v Oberstdorfu a upevnila si vedení v průběžném pořadí Světového poháru. Na trati 7,5 km klasicky a 7,5 km volnou technikou vyhrála s náskokem 15,5 sekundy, těsný dojezd skupinky pronásledovatelek vyhrála krajanka Ingvild Flugstad Östbergová. Kateřina Razýmová bodovala na 19. místě.

Desetinásobná mistryně světa Johaugová si ve dvanáctém distančním závodu sezony připsala desáté vítězství. V čele startovního pole se usadila hned v úvodu, postupně setřásla všechny soupeřky a od pátého kilometru už jen navyšovala náskok. Östbergová vybojovala v závěrečném sprintu druhé místo, třetí skončila po prozkoumání cílové kamery Rakušanka Teresa Stadloberová před Ebbou Anderssonovou ze Švédska.

Osmadvacetiletá Razýmová přezula lyže na 29. místě ve skupince se ztrátou 1:12,7 minuty na Johaugovou, ve druhé polovině ale dokázala zrychlit a posunula se do elitní dvacítky. Na vítězku ztratila 1:48,4 minuty. Druhá česká reprezentantka Petra Nováková figurovala v polovině závodu v závěru páté desítky a nakonec dojela s čtyřminutovým odstupem na 45. příčce.

Ženy - skiatlon (7,5+7,5 km): 1. Johaugová 40:05,2 min., 2. Östberová (obě Nor.) -15,5, 3. Stadloberová (Rak.) -15,6, 4. Anderssonová (Švéd.) -15,7, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -22,9, 6. Něprjajevová (Rus.) -23,4, 7. H. Wengová (Nor.) -23,9, 8. Niskanenová (Fin.) -43,7, 9. Jacobsenová (Nor.) -1:22,8, 10. Hennigová (Něm.) -1:25,1, ...19. Razýmová -1:48,4, 45. Nováková (obě ČR) -4:00,5.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 38 závodů): 1. Johaugová 1539, 2. H. Wengová 996, 3. Něprjajevová 987, 4. Jacobsenová 729, 5. Digginsová (USA) 729, 6. Östbergová 680, ...25. Razýmová 228, 37. Janatová (ČR) 109, 44. Nováková 67, 76. Beranová (ČR) 15.

12:00 skiatlon muži.