Johanssonová vyzvala k zaznamenání svědectví uprchlíků o válečných zločinech

Praha - Eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová při návštěvě Prahy vyzvala k tomu, aby Češi zaznamenávali svědectví uprchlíků z Ukrajiny ohledně válečných zločinů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) k tomu uvedl, že pracovníci v asistenčních centrech se už na tuto problematiku při vstupních pohovorech zaměřují a upozorňují uprchlíky, že se mohou se svými prožitky obracet na českou policii.

Johanssonová zmínila snímky a záběry, které zachycují dění na Ukrajině po ruské invazi. "Vidíme hrozné zločiny. Bohužel toho uvidíme asi ještě více. Je důležité, aby válečné zločiny nezůstaly nepotrestány. Je potřeba získávat od lidí, kteří přicházejí, jejich svědectví a zaznamenávat je," řekla. Rakušan doplnil, že mapování válečných zločinů rovněž pokládá za velice důležité. V asistenčních centrech nicméně podle něj uprchlíky nikdo "nevyslýchá", policie by se podle něj svědků případně citlivě vyptala v komfortnějším prostředí.

Johanssonová přijela do ČR na Rakušanovo pozvání. Po prohlídce pražského Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině ocenila, jak Česko uprchlickou krizi zvládá. "Takových center jsem navštívila celou řadu. Toto je velice efektivní, dbá na bezpečnost uprchlíků, na velice efektivní registraci, na umožnění přístupu na pracovní trh. Řadí se k nejlepší praxi v rámci Evropské unie, měli bychom ho dávat za příklad ostatním členským zemím," řekla.

Podle Rakušana je nastavený systém registrace a rychlé pomoci uprchlíkům kvalitní. Důkazem efektivity systému je podle něj i to, že z 271.828 uprchlíků z Ukrajiny, kterým Česko zatím vydalo víza o dočasné ochraně, využívá některou z forem humanitárního ubytování jen 900 lidí. V Praze takto například bydlí v tělocvičnách.

Johanssonová připomněla, že válka na Ukrajině do této chvíle vyhnala z domovů více než čtyři miliony lidí, přičemž nejvíce uprchlíků zamířilo do Polska, Česka a Rakouska. Zdůraznila, že Česko musí získat patřičnou podporu ze strany Evropské komise a Evropské unie. Zmínila, že do Prahy přijedou příští týden zástupci evropské azylové agentury, kteří budou tuto otázku podrobněji řešit.

Rakušan na společné tiskové konferenci uvedl, že eurokomisařce představil Česko jako jednu z nejpostiženějších zemí co do počtu uprchlíků. Poukázal na to, že počet příchozích se rovná zhruba třem procentům české populace. "To číslo je ohromné. Veškeré historické plány na velkou migrační vlnu bylo na příchod desetitisíců uprchlíků v rámci jednoho měsíce a my teď za pět týdnů máme více než 270.000 lidí na území naší země," podotkl.

Dodal, že procesy, které obvykle trvají dlouhé měsíce, nyní Česko aktivuje v řádu dnů a týdnů. S Johanssonovou řešili i vyčerpané kapacity ubytování uprchlíků v ČR. Řekl, že eurokomisařka mu přislíbila pomoc při bilaterárních rozhovorech o možnostech přijímání uprchlíků v jiných zemích.

"Jako budoucí předsednická země - byť jsme plánovali mnoho dalších priorit - se budeme primárně soustředit na to, abychom i na celoevropské úrovni dobře zvládli migrační vlnu z Ukrajiny, abychom dali Evropě klid a abychom udrželi solidaritu mezi lidmi, chuť podporovat a pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny," vzkázal ministr ostatním členským státům EU.

Johanssonová je v Česku od čtvrtka. Dnes má na programu ještě pracovní oběd se zástupci ministerstev školství, zdravotnictví či práce a sociálních věcí. Diskuse se opět bude soustředit na téma ukrajinských uprchlíků a na pomoc ze strany Evropské komise. V závěru dvoudenní návštěvy se eurokomisařka setká s představiteli nevládních organizací, které pomáhají uprchlíkům v ČR i na Ukrajině.