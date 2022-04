Johanssonová vyzvala k zaznamenání svědectví uprchlíků o válečných zločinech

Praha - Eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová při návštěvě Prahy vyzvala k tomu, aby Češi zaznamenávali svědectví uprchlíků z Ukrajiny ohledně válečných zločinů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) k tomu uvedl, že pracovníci v asistenčních centrech se už na tuto problematiku při vstupních pohovorech zaměřují a upozorňují uprchlíky, že se mohou se svými prožitky obracet na českou policii.

Johanssonová po prohlídce pražského Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině ocenila, jak Česko uprchlickou krizi zvládá. "Takových center jsem navštívila celou řadu. Toto je velice efektivní, dbá na bezpečnost uprchlíků, na velice efektivní registraci, na umožnění přístupu na pracovní trh. Řadí se k nejlepší praxi v rámci Evropské unie, měli bychom ho dávat za příklad ostatním členským zemím," řekla.

Podle Rakušana je nastavený systém rychlé pomoci uprchlíkům kvalitní. Důkazem efektivity systému je podle něj i to, že z 271.828 uprchlíků z Ukrajiny, kterým Česko zatím vydalo víza o dočasné ochraně, využívá některou z forem humanitárního ubytování jen 900 lidí.

Johanssonová připomněla, že válka na Ukrajině do této chvíle vyhnala z domovů více než čtyři miliony lidí, přičemž nejvíce uprchlíků zamířilo do Polska, Česka a Rakouska. Zdůraznila, že Česko musí získat patřičnou podporu ze strany Evropské komise a Evropské unie. Zmínila, že do Prahy přijedou příští týden zástupci evropské azylové agentury, kteří budou tuto otázku řešit.

Johanssonová je v Česku od čtvrtka. Dnes má na programu ještě pracovní oběd se zástupci ministerstev školství, zdravotnictví či práce a sociálních věcí. Diskuse se opět bude soustředit na téma ukrajinských uprchlíků a na pomoc ze strany Evropské komise. V závěru dvoudenní návštěvy se eurokomisařka setká s představiteli nevládních organizací, které pomáhají uprchlíkům v ČR i na Ukrajině.