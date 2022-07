Johanssonová: Do EU přišlo 6,7 mil. uprchlíků, přes tři miliony se vrátily

Praha - Do Evropské unie přišlo za více než čtyři měsíce trvání ruské invaze na Ukrajinu 6,7 milionu ukrajinských uprchlíků, přes tři miliony běženců se vrátily. Největší zátěž v přepočtu na obyvatele mají Česko, Polsko a Estonsko. Na tiskové konferenci po neformálním zasedání ministrů vnitra EU v Praze to dnes řekla eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Podle českého ministra vnitra Víta Rakušana jednotný registrační systém EU pro ukrajinské uprchlíky již funguje.

Podle Johanssonové asi 3,7 milionu běženců z Ukrajiny požádalo v unii o dočasnou ochranu. "Někteří tu jsou, ale o ochranu nepožádali, protože se plánují vrátit, jiní o ochranu požádali, ale na Ukrajinu se vrátili. Někteří se registrovali v jedné zemi EU a pak znovu v další zemi. Takže tu jsou překryvy," řekla eurokomisařka. Podle ní je tak v Evropské unii mezi 3,2 a 3,7 milionu ukrajinských uprchlíků.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) minulý týden uvedl, že od začátku ruské invaze 24. února odešlo z Ukrajiny 8,8 milionu lidí, 3,3 milionu lidí se zase na Ukrajinu vrátilo. V různých evropských zemích je podle úřadu nyní 5,6 milionu běženců z Ukrajiny.

EU podle Johanssonové také pracuje na deklaraci solidarity, podle které by mohli být někteří uprchlíci relokováni do jiných zemí. Dosud je podle ní připraveno provádět relokace 13 zemí, mohlo by jít až o 8000 lidí.

Rakušan: Jednotný registrační systém EU pro ukrajinské uprchlíky již funguje

Jednotný registrační systém pro uprchlíky z Ukrajiny v Evropské unii už funguje, řekl po dnešním neformálním zasedání ministrů vnitra EU v Praze ministr Vít Rakušan (STAN). Žádná členská země podle něj proti němu není. Ve čtyřech zemích ale systém, který má zabránit duplicitě běženců, naráží na právní problémy s ochranou dat.

Některé země podle Rakušana už systém používají, některé ještě ne. "Jednotlivé státy do něj postupně vkládají svá data a nejsou snad žádné státy, jak jsem pochopil z neformální diskuse, které by odmítaly systém jako takový," uvedl ministr. Čtyři země podle něj musí odstranit právní bariéry v domácí legislativě, která se týká sdílení a ochrany dat.

Systém má zabránit registraci běženců ve více státech EU. Podle eurokomisařky pro vnitřní věci Ylvy Johanssonové nyní překryvy existují. Někteří uprchlíci se nahlásí v jedné zemi a poté v další. V Evropské unii je podle ní nyní zhruba 3,2 až 3,7 milionu ukrajinských běženců.