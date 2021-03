Johannes Thingnes Bö vyhrál SP biatlonistů, Krčmář byl dnes 26.

Výsledky SP v biatlonu v Östersundu - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. Desthieux (Fr.) 35:43,7 min. (2 trest. okruhy), 2. Latypov (Rus.) -8,9 (2), 3. J. T. Bö -17,5 (3), 4. Christiansen (oba Nor.) -32,2 (3), 5. Doll (Něm.) -36,9 (4), 6. T. Bö (Nor.) -38,2 (4), 7. Fak (Slovin.) -44,3 (2), 8. Laegreid -48,4 (4), 9. Dale (oba Nor.) -54,3 (4), 10. Gow (Kan.) -56,6 (2), ...26. Krčmář (ČR) -2:29,8 (6).

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 5 závodech): 1. T. Bö 184, 2. J. T. Bö 180, 3. Fillon Maillet (Fr.) 165, ...28. Krčmář 42, 51. Moravec (ČR) 2.

Konečné pořadí SP (po 26 závodech): 1. J. T. Bö 1052, 2. Laegreid 1039, 3. Fillon Maillet 930, 4. T. Bö 893, 5. Dale 843, 6. Samuelsson (Švéd.) 817, ...23. Krčmář 381, 37. Moravec 149, 59. Štvrtecký 50, 74. Karlík 22, 81. Žemlička 17, 89. Krupčík (všichni ČR) 7.