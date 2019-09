Joglová si po prvním kole maratonu zvykla, v závěru ustála křeče

Dauhá - Marcela Joglová v prvním sedmikilometrovém kole nočního maratonu na mistrovství světa zjistila, jak se postavit k náročným podmínkám v Dauhá. Dvaatřicetiletá debutantka na velké světové akci a stále ještě běžecká amatérka skončila dvacátá, i když ji v závěru trápily křeče. Podle vstupních časů měla přitom být v závěru výsledkové listiny.

Ze začátku si říkala, že tempo možná až přepálila. "Nicméně byla to jediná možnost to zkusit a věřit, že to s nimi udržím. Tak jsem to zkusila a asi to vyšlo, i když bych samozřejmě ráda lepší čas," řekla vytrvalkyně, která proběhla cílem za dvě hodiny, 52 minut a 22 sekund.

I po půlnoci bylo horko a dusno, i když o něco snesitelnější než ve dne. "Co se týká tepla, tak bylo nejhorší asi první kolo, než jsem si zvykla, co mě asi bude čekat dalších šest kol. Pak jsem si najela, že mi vyhovuje suchý ručník, už jsem věděla, co dělat a co mi nejvíc pomáhá," líčila Joglová.

Spoléhala na ručník. "Zchladila jsem se studenou vodou, tu už jsem na sebe na konci lila. Bylo mi to jedno. Pak jsem se utřela úplně do sucha a byla jsem vyvětraná. Pak mi stačil i ten vlhký ručník, abych se osvěžila," popisovala česká závodnice.

Většinou běžela sama. "Chtěla jsem se chytnout skupiny, ale kdybych běžela s nimi, tak se asi úplně zavařím. Nechávala jsem to na svém pocitu, ani jsem se nedívala na hodinky. Jenom když mě pípl kilometr, abych věděla, jaký je, protože to jsem nevnímala. Ale tempo jsem neřešila," řekla.

V závěrečném kole už jí síly docházely. "Když si vzpomenu na poslední tři kilometry, tak mi přišly nejdelší v životě. Začaly mě chytat křeče, hodně jsem zpomalila. Ale viděla jsem, že i za mnou měly problém, takže cílem bylo to dotáhnout. To by mě hrozně mrzelo, v posledním kole to vzdát," uvedla šestá nejlepší Evropanka závodu, který dokončilo 40 z 68 běžkyň.

Od začátku vnímala, jak si počasí vybírá svou daň a vyčerpané závodnice vzdávají. "Mám pocit, že hned na prvním okruhu jedna upadla. Docela mě mrzelo, že jsem viděla, že se ani nějak nemají k tomu, aby rychle běžely. Bylo to takové pomalé, že jsem si říkala, že bych asi ani nechtěla zkolabovat," poznamenala.

Teď si chce užít mistrovství světa na stadionu. "Abych možná konečně zažila atmosféru, kde bude světová špička. Na to se těším hodně," dodala. U maratonské trati bylo totiž v pozdních nočních hodinách fanoušků pomálu. "To mě trošku mrzelo. Bylo to specifické, ale je to zkušenost," konstatovala.