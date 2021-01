Joe Biden dorazil poprvé do Bílého domu jako prezident

Nový americký prezident Joe Biden a první dáma Jill Bidenová přicházejí do Bílého domu.

Washington - Demokrat Joe Biden dnes krátce před 22:00 SEČ dorazil poprvé do Bílého domu jako prezident Spojených států. V prezidentské rezidenci vystřídal odchozí hlavu státu Donalda Trumpa, který se oproti zvyklostem nezúčastnil Bidenovy slavnostní inaugurace a několik hodin před slavností odletěl na Floridu. Biden plánuje před půlnocí SEČ podepsat řadu exekutivních příkazů, které zvrátí některá Trumpova rozhodnutí. Týkají se například klimatické politiky, imigrace či boje s pandemií covidu-19.

Bidenův tým se začal přesouvat do Bílého domu již krátce po poledni místního času (18:00 SEČ), kdy oficiálně začal demokratův čtyřletý mandát. Nová Bidenova mluvčí Jen Psakiová po 19:00 SEČ napsala na twitteru, že je "v budově a připravena pustit se do práce". Na čtvrtečních 01:00 SEČ plánuje svou první tiskovou konferenci v prezidentské rezidenci.

Nový prezident dorazil ve své limuzíně na třídu Pennsylvania avenue, na níž leží Bílý dům, ve slavnostním armádním průvodu, který vedl vojenský orchestr vyhrávající americkou hymnu. Na poslední část cesty Biden vystoupil z auta a spolu se svou manželkou a nejbližší rodinou došel do prezidentské rezidence, která bude na další čtyři roky jeho domovem.

Biden se chystá podle svých dřívějších vyjádření ihned pustit do práce, kolem 23:15 SEČ chce podepsat 15 exekutivních příkazů, jimiž například nařídí návrat USA k pařížské klimatické dohodě z roku 2015 či do Světové zdravotnické organizace (WHO). Chce také mimo jiné zvrátit některá Trumpova rozhodnutí v oblasti imigrační politiky.

V hlavních amerických televizích a na internetu začalo vysílání takzvaného virtuálního průvodu, který pro statisíce Američanů nahradí účast přímo na slavnostech ve Washingtonu. Ta není možná kvůli obavám z pandemie covidu-19.