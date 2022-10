Jo Nesbo v Praze představil svoji novou knihu Krysí ostrov a další povídky

Praha - Norský detektivkář Jo Nesbo nenosí v hlavě dlouhodobé plány na své knihy. Často se ráno probudí s nápadem v hlavě a se zvláštním pocitem, že díky myšlence na vraždu bude mít skvělý pracovní den. Za výhodu spisovatelské kariéry považuje to, že může zůstat ráno v posteli o půl hodiny déle, přemýšlet a nazývat to prací. Nesbo to řekl na dnešním setkání s novináři v Praze, kde představil svoji novou knihu Krysí ostrov a další povídky.

Jeho nová kniha přináší pět dystopických příběhů ukazujících nedalekou budoucnost, v níž se zhroutila tradiční společnost. "I když to tak nevypadá, povídku Krysí ostrov jsem napsal ještě před pandemií," řekl k novince.

S českými čtenáři se naposledy setkal v roce 2015, kdy v Praze propagoval svůj román Policie, desátý díl série s detektivem Harrym Holem v hlavní roli. Prahu navštívil poprvé v roce 2012, nyní je zde počtvrté. "Určitě se těším na setkání se čtenáři. A také se chci podívat, jestli se město nějak změnilo od té doby, co jsem tady byl," uvedl norský autor, kterého čeká třídenní program.

První setkání se čtenáři a autogramiáda čeká spisovatele dnes odpoledne v kině Edison Filmhub. Ve středu se Nesbo přesune do Brna, kde spolu se sportovním lezcem Adamem Ondrou poleze po několika skalních cestách. Večer se zúčastní slavnostní premiéry dokumentárního filmu Adam Ondra: Posunout hranice. Snímek společnost Bontonfilm uvede do kin 27. října.

Lezení se Nesbo aktivně věnuje přes deset let. Trénuje třikrát až čtyřikrát týdně a chtěl by se zlepšit natolik, aby vylezl obtížnost 8a, která klade vysoké nároky na speciální přípravu. Své znalosti z lezení uplatnil v povídce Přiznání, která je součástí jeho předchozí knihy Žárlivost a jiné povídky.

Nesbo je známý především díky svým knižním thrillerům s detektivem Harrym Holem. Svérázný kriminalista se do povědomí čtenářů zapsal hned svým prvním případem v knize Netopýr. Nesbova prvotina v roce 1997 zaznamenala nevídaný úspěch. Její autor za ni získal mimo jiné Skleněný klíč, skandinávskou cenu za nejlepší kriminální román. Po Netopýrovi následovaly další úspěšné knihy jako Švábi, Nemesis, Sněhulák, Policie nebo Žízeň. Nyní připravuje pokračování s názvem Krvavý měsíc. Jeho díla byla přeložena do 35 jazyků a vyšly ve 140 zemích. Nesbo je autorem i několika samostatných románů, knížek pro děti s hlavním hrdinou doktorem Proktorem a povídkových knížek.

V roce 2015 napsal scénář k televiznímu seriálu Okupace, který vypráví smyšlený příběh o okupaci Norska Ruskem. "Život napodobuje umění. Někdy se to, co spisovatel napíše o minulosti, může stát současností," uvedl s ohledem na současné dění na Ukrajině.

Nesbo je původním vzděláním ekonom a finanční analytik. Zpočátku pracoval jako makléř a novinář. Dokázal se ale prosadit i jako fotbalista. Jeho díla vycházejí v České republice, kde má mnoho příznivců, i v podobě audioknih načtených Hynkem Čermákem. Vedle drsných kriminálních příběhů je v jeho knihách mnoho narážek na pop kulturu, zejména filmy a hudbu. Nesbo s mladším bratrem Knutem založili skupinu Di Derre, se kterou v roce 2016 zahráli na hudebním festivalu Bernard Fest v Humpolci.