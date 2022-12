Jmenování nového šéfa ÚS Zemanem by podle Fialy vyvolalo spory

Praha - Jmenování nového předsedy Ústavního soudu (ÚS) prezidentem Milošem Zemanem by vyvolalo spory a znamenalo by problém. V prohlášení, které poskytl ČTK úřad vlády, to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Za nejlepší by považoval nechat výběr na prezidentovi, který získá mandát v lednových volbách. Fiala věří tomu, že k tomuto postupu se přikloní i Zeman. Nynější prezident v nedělním rozhovoru pro Radiožurnál připustil i variantu, že by nástupce Pavla Rychetského vybral ještě před koncem prezidentských voleb.

Některá média v minulých dnech spekulovala o tom, že se Zeman chystá ještě před březnovým odchodem z funkce jmenovat šéfem ÚS Josefa Fialu, nynějšího řadového člena. Rychetskému vyprší mandát až 6. srpna a Zeman končí v březnu. Fialu by tedy musel jmenovat s odloženou platností. Ústavní experti takový postup označují za protiústavní.

Premiér Fiala uvedl, že předčasné jmenování by bylo problémem. "Jak jsem slyšel vyjádření naprosté většinu ústavních právníků, něco takového není ani možné a nepochybně by to vyvolalo obrovské spory," řekl. Česko podle něj čelí řadě krizí a nebylo by dobré přidávat k nim ještě ústavní. "Věřím, že jsou to jen úvahy a prezident to nakonec neudělá," dodal.

Jmenování nového šéfa ÚS Zemanem by podle předsedy vlády vedlo patrně i k soudnímu přezkumu. "Nejlepší by bylo se takové situaci vyhnout a nechat jmenování předsedy Ústavního soudu na nově zvoleném prezidentovi," uvedl Fiala. Se Zemanem o záležitosti zatím nehovořil, ale při příštím setkání to podle něj bude patřit mezi témata. "Od prezidenta nemám žádný signál, že by ten úmysl měl," dodal.

Zeman v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu také řekl, že se dnes sejde s kandidátem na nového ústavního soudce. Podle tří zdrojů ze Zemanova okolí, na které odkázal Deník N, jde o ústavního právníka Jana Svatoně, který byl v letech 2001 až 2007 děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Svatoň nechtěl podle serveru odpovědět na dotaz, zda případně prezidentovu nabídku přijme.