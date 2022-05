Jmenování Michla guvernérem ČNB může naznačovat výraznější změny

Praha - Jmenování Aleše Michla guvernérem České národní banky, o kterém se v poslední době spekuluje a informoval o něm server Seznam Zprávy, může naznačovat výraznější změny v bankovní radě a následně tak změnit směřování měnové politiky. Vyplývá to z vyjádření analytiků, které ČTK oslovila. Michl je společně s dalším členem rady Oldřichem Dědkem proti zvyšování úrokových sazeb. Spekulace o Michlově jmenování tak byly podle ekonomů i za pátečním oslabením koruny.

Dnes mluvčí prezidenta Miloše Zeman Jiří Ovčáček informoval, že prezident jmenuje nového guvernéra České národní banky ve středu. Jméno ale neuvedl. Zeman přitom by mohl k 1. červenci jmenovat ještě minimálně jednoho nového člena rady. V sedmičlenné radě končí guvernér Jiří Rusnok, navíc ke konci června končí první funkční období viceguvernérovi Tomáši Nidetzkému a členovi rady Vojtěchu Bendovi. Ty může prezident jmenovat na ještě jedno šestileté období, nebo jmenovat někoho jiného.

"Obměna bankovní rady se zdá být větším dobrodružstvím, než jsme očekávali my i trh. Pokud se informace potvrdí, dojde pravděpodobně na výraznější obměnu v bankovní radě. Signalizovalo by to, že současný guvernér Rusnok u prezidenta neuspěl s návrhy kandidátů, kteří by představovali kontinuitu v současné politice ČNB, tedy v souladu s prognózou reagovat na akcelerující inflaci utahováním měnové politiky," uvedl hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Podle něj tak kvůli nejistotě spojené s obměnou bankovní rady česká koruna slábne. "V případě dalšího zesílení inflačních tlaků nelze vyloučit, že se "nová" ČNB může dostat "za křivku" a být k vyšším sazbám spíše dotlačena ztrátami měnového kurzu," dodal.

Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera případné jmenování Michla guvernérem ČNB pro trh naznačuje, že lze očekávat od poloviny letošního roku výraznější změny v bankovní radě. Dosud investoři podle něj očekávali, že bankovní rada po odchodu Rusnoka zůstane ve velmi podobném složení a nezmění se tak dosavadní směřování měnové politiky ČNB. Nyní je ale podle Seidlera existuje i možnost, že v bankovní radě získají většinu zastánci tzv. holubičí politiky. "Proto trh začal minulý týden přehodnocovat výhled na další směřování úrokových sazeb v tuzemské ekonomice, což způsobilo i oslabení koruny. Vyšší úrokové sazby totiž znamenají z pohledu zahraničních investorů vyšší atraktivitu koruny a její posílení, a naopak," upozornil Seidler.

Analytik České spořitelny Michal Skořepa ovšem reakci kurzu koruny pokládá za přehnanou a přinejmenším předčasnou. "Samotné případné jmenování Aleše Michla do čela ČNB by úplně fundamentální změnu přístupu ČNB k inflaci znamenat nemuselo. Hlas guvernéra totiž rozhoduje jen v případě rovnosti hlasů," upozornil. Zároveň ale dodal, že zřetelný vliv na výsledky hlasování bankovní rady může mít případný nástup nového člena nebo dalších nových členů bankovní rady s výrazně jiným pohledem na to, jaké nastavení měnové politiky je nyní žádoucí.