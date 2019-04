Berlín - Řada obyvatel německé metropole s napětím očekávala, jaké jméno dostane mládě ledního medvěda, které se na počátku loňského prosince narodilo v zoologické zahradě Tierpark. Volba však nevyvolala jen příznivé, ale i odmítavé reakce. Vášnivá debata následovala po oznámení jména především mezi fotbalovými fanoušky. Samička dostala totiž jméno Hertha po berlínském bundesligovém fotbalovém klubu. Kromě sportovní rivality se nespokojené reakce objevily i v souvislosti s někdejším rozdělením německého hlavního města.

Mláďatům ledních medvědů narozeným v Berlíně se dostává značné mediální pozornosti přinejmenším od doby, kdy město po svém narození v roce 2006 pobláznil medvídek Knut. Řada Berlíňanů proto s napětím očekávala, jaké jméno zoologická zahrada Tierpark vybere pro mládě, které se narodilo medvědici Tonje prvního prosince loňského roku. Že se bude medvídek jmenovat Hertha, však bylo pro mnohé zklamáním.

Podle řady lidí totiž k sobě Hertha a Tierpark nepatří. Jejich rozhořčení souvisí s komplikovanými dějinami Berlína v druhé polovině 20. století. Po druhé světové válce totiž bylo město rozděleno na okupační sektory, od roku 1961 do roku 1989 pak západní a východní část Berlína oddělovala zeď.

Zatímco fotbalový klub Hertha BSC, přezdívaný také Stará dáma, působil v době rozdělení města v Západním Berlíně, řada obyvatel východní části metropole dodnes fandí druhému největšímu sportovnímu klubu v metropoli 1. FC Union Berlin. V důsledku jeho někdejšího rozdělení jsou v Berlíně také dvě zoologické zahrady. Zatímco Zoologická zahrada Berlín, v které kdysi žil Knut, stojí na západ od někdejší berlínské zdi, Tierpark, v němž se narodila Hertha, je ve východní části města. Podle některých uživatelů sociálních sítí tak prostě "východoberlínskému" medvídkovi jméno "západoberlínského" klubu nesluší.

Kromě sporů mezi obyvateli západní a východní části německého hlavního města se v souvislosti s malým ledním medvídkem strhla na sociálních sítích hádka i o to, zda není jeho pojmenování jen marketingovým tahem. Jeden z uživatelů se ironicky zeptal, proč na malou šelmu rovnou nevypálili logo fotbalového klubu. "Na takovém ledním medvědovi je spousta volné reklamní plochy," napsal.

Ředitel Tierparku Andreas Knieriem volbu jména hájil s tím, že je úzce spojeno s dějinami Berlína. Podle něj by mohla Hertha do parku přilákat i návštěvníky, kteří by do něj jinak nezavítali. Ve srovnání se zoo v západní části města má východoberlínský Tierpark méně než poloviční návštěvnost.

Fotbalový klub Hertha BSC bude kmotrem stejnojmenného ledního medvídka dva roky a bude se podílet na nákladech na jeho chov. Po dvou letech by mohla Hertha v rámci záchranného programu putovat do jiné evropské zoo.

Hertha není prvním mládětem medvědice Tonji. Loni v lednu uhynulo mládě, které se dožilo jen 26 dní. Předloni uhynulo její první medvídě, sameček Fritz, který se dožil čtyř měsíců. O obou se hovořilo jako o možných nástupcích populárního ledního medvěda Knuta, který se narodil v roce 2006 v západoberlínské zoo a který se stal miláčkem veřejnosti. Knut uhynul v roce 2011 na virovou encefalitidu, kvůli které se zapotácel a spadl do jezírka ve výběhu. V roce 2012 mu v jeho zoo odhalili bronzový pomník. V berlínském Přírodovědném muzeu ho vystavují vycpaného.