Jižní větví Družby neteče ropa, dodávky do ČR se dle Mera obnoví za několik dnů

Moskva/Kyjev/Praha/Bratislava - Ukrajina od 4. srpna zastavila tranzit ruské ropy jižní větví ropovodu Družba, která vede mimo jiné do České republiky. Uvedl to ruský provozovatel ropovodů Transněfť. Západní sankce podle něj znemožnily ruské straně uhradit tranzitní poplatky. Kyjev zatím záležitost nekomentoval. Společnost Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu, uvedla, že dodávky do ČR by se měly obnovit během několika dní. Dodala, že zásobování rafinerie společnosti Unipetrol v Litvínově je plně zajištěno z operativních zásob umístěných na centrálním tankovišti v Nelahozevsi.

Slovenský přepravce ropy Transpetrol i bratislavská rafinerie Slovnaft potvrdili, že ropa neteče ani na Slovensko. Rafinerie Slovnaft a její mateřská společnost MOL proto zároveň iniciovaly s ukrajinskou a ruskou stranou jednání o tom, že by zmíněné poplatky v zájmu obnovení dodávek ropy uhradily.

Podle firmy Mero se v Česku zatím nezvažuje aktivace nouzových zásob ropy ze Správy státních hmotných rezerv (SSHR). "Situaci kolem dodávek ropy sledujeme a jsme v pravidelném kontaktu s vedením Unipetrolu i s vedením Mero. Zásoby ropy pro chod rafinérie v Litvínově máme na zhruba 90 dní a v případě potřeby jsme připraveni je uvolnit," uvedl na twitteru předseda SSHR Pavel Švagr.

Transněfť dnes uvedl, že platba za srpnový tranzit, kterou v červenci zaslal ukrajinskému provozovateli ropovodů Ukrtransnafta, se vrátila zpět na jeho účet. Společnost Gazprombank, která má platby na starosti, podle agentury Reuters sdělila, že peníze se vrátily kvůli restrikcím ze strany Evropské unie. Společnost Ukrtransnafta podle Reuters na žádost o vyjádření nereagovala.

Dohoda společností Transněfť a Ukrtransnafta o tranzitu ruské ropy přes ukrajinské území podle agentury Bloomberg vyžaduje, aby byly tranzitní poplatky uhrazeny s předstihem a v plné výši. Firma Transněfť uvedla, že se snaží získat povolení pro realizaci transakce a že rovněž zkoumá alternativní možnosti, jak poplatky uhradit.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit severní větví podle agentury Interfax dál funguje normálně.

Rusko prostřednictvím jižní větve ropovodu Družba obvykle dodává zhruba 250.000 barelů ropy denně. Hlavními odběrateli jsou česká společnost Unipetrol, kterou ovládá polská skupina PKN Orlen, a maďarská petrochemická skupina MOL, jež vlastní slovenskou firmu Slovnaft. Hlavními dodavateli jsou ruské firmy Lukoil, Rosněfť a Tatněfť.

Ceny ropy na světových trzích po zprávě o přerušení tranzitu rostou, severomořská ropa Brent si připisuje více než procento a blíží se k 98 dolarům za barel. V březnu se cena Brentu kvůli obavám z dopadů války na Ukrajině na dodávky suroviny vyšplhala až na 139 dolarů za barel, tedy do blízkosti rekordního maxima. Minulý týden sestoupila až na 92,78 USD, čímž se vrátila na úrovně z doby před 24. únorem, kdy Rusko zahájilo útok na Ukrajinu.

Evropská unie se dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba. Embargo je součástí sankcí, které západní země zavádějí vůči Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu.

V důsledku války na Ukrajině se zkomplikovala také situace kolem dodávek ruského plynu do Evropské unie. Rusko dodávky plynu do řady členských zemí EU omezilo, svůj postup zdůvodňuje mimo jiné problémy kolem turbín plynovodu Nord Stream 1.