Jižní spojka kolabuje, policie žádá řidiče, aby Prahu objížděli

Praha - Mnohakilometrová kolona aut se dnes vytvořila na Jižní spojce v Praze ve směru na Černý Most. Důvodem je oprava silnice a s ní spojené zúžení vozovky v oblasti Štěrbohol. Fronta aut sahá až na dálnici D1 ve směru do Prahy, uvedla pražská policie. Řidiče vyzývá, aby se průjezdu metropolí pokud možno vyhnuli, jinak musí počítat i s několikahodinovým zdržením.

Jižní spojku u obchodního centra ve Štěrboholech opravují silničáři od pondělního večera. Ve směru na Černý Most je provoz v tomto místě svedený do jednoho pruhu. Podle informací na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic by opravy měly skončit příští úterý vpodvečer.

Před místem opravy se dnes tvoří mnohakilometrová kolona. Auta stojí až na osmý kilometr dálnice D1 ve směru do Prahy, uvádí policie. Velké dopraní komplikace policisté hlásí také v ulici Spořilovská a u nájezdu na Jižní spojku ve směru na Prahu 9.

Řidiči jedoucí po Jižní spojce musí počítat i s několika hodinami čekání. "Doporučujeme tak řidičům, kteří nutně nepotřebují přímo do Prahy, aby se průjezdu metropolí zcela vyhnuli a využili komunikace v širším okruhu Prahy ve Středočeském kraji," uvedla mluvčí pražské policie Hana Křížová.