Jižní Moravu zasáhly bouře a tornádo, jsou oběti na životech, desítky zraněných

Brno - Jihomoravský kraj, především Břeclavsko s Hodonínskem dnes večer zasáhly velmi silné bouře s kroupami, které poničily domy, auta i zeleň. Objevil se vzdušný vír, zřejmě šlo o tornádo. Bouře si podle záchranářů vyžádaly i oběti na životech. Zatím ale neví počet. Zraněných jsou desítky, původní odhad byl 150. Úmrtí mezi přijatými pacienty hlásí Nemocnice Hodonín. Některé obce zůstaly odříznuté a evakuují lidi z poničených domů. Bez elektřiny je 32.000 míst. Kvůli spadlým elektrickým kabelům je neprůjezdná dálnice D2 nedaleko Břeclavi. V kraji pomáhají záchranné složky i z jiných krajů a států. Armáda na jih Moravy pošle dva ženijní odřady, aktivovala mechanizovanou brigádu.

Nejvíce postiženými obcemi jsou Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice. V Moravské Nové Vsi zničila bouře podle starosty Marka Košuta snad stovkám domů. V místě jsou převrácená auta. Polovina obce Hrušky je podle místostarosty Marka Babisze prakticky srovnaná se zemí. V Lužicích podle místostarosty Jakuba Buchty je zasažená asi třetina obce a je nutná evakuace části lidí do sokolovny. Mikulčice podle starostky Marty Otáhalové vypadají jako po válce. V Mikulčicích bouřka převrátila autobus, podle dostupných informací jsou čtyři zranění. Hejtman Grolich uvedl, že byl v v Moravské Nové Vsi, do Mikulčic se ani nedostal.

Dálnice D2 je neprůjezdná kvůli spadlým drátům elektrického vedení. Vytvořily se dlouhé kolony. Problémy jsou i v hromadné dopravě, která se z velké části zastavila. Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) stojí 14 železničních tratí.

Video: Vzdušný vír na jihu Moravy

24.06.2021, 21:53, autor: Marek Sitař, zdroj: ČTK

Záchranáři evidují oběti na životech, počet zatím nedokázali upřesnit. Zraněných jsou desítky, původní odhad mluvil až o 150 zraněných. Čísla se ale mohou měnit. Úmrtí mezi přijatými pacienty zaznamenala Nemocnice Hodonín. Počet úmrtí ale neví. Nemocnice podle něj odhadem ošetřila 150 až 200 zraněných, největší nápor před půlnocí opadl.

Záchranáři řeší nehody, lidi zavalené v domech nebo pod spadenými stromy. V terénu je podle mluvčí jihomoravských záchranářů Hedviky Kropáčkové 22 posádek, pomáhají ale i záchranáři ze Zlínského, Olomouckého, Pardubického kraje i Vysočiny a také záchranáři ze Slovenska a Rakouska.

Video: Následky bouře v Moravské Nové Vsi

24.06.2021, 23:30, autor: Zuzana Patíková, zdroj: ČTK

Policie na twitteru informovala o uzávěře některých zasažených lokalit pro civilní vozidla. V nejbližších hodinách tak nebudou volně dostupné autem. Podle policie jde o Hodonín a tři obce na Břeclavsku - Hrušky, Moravskou Novou Ves a Týnec. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) nemají lidé odjinud v žádném případě jezdit na zasažená místa. Poděkoval však za nabídky pomoci.

Všechny jednotky integrovaného záchranného systému (IZS) včetně záchranných útvarů a USAR týmů, které vyhledávají lidi pod sutinami, se přesunují na Hodonínsko. Několik obcí tam zasáhlo tornádo. Policie ČR poslala do postižených oblastí 360 policistů jako posily, pomůže také armáda. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po 22:00 zamířil do Brna na jednání krizového štábu Jihomoravského kraje. Premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru uvedl, že se nemůže kvůli počasí vrátit z Bruselu do ČR. O pomoc postiženým oblastem požádal vicepremiérku Alenu Schillerovou (za ANO). Prezident Miloš Zeman poděkoval IZS za pomoc, zasaženým lidem vyjádřil účast.

Vicepremiérka odjela z Prahy do střediska Hasičského záchranného sboru v Brně, odkud se řídí práce. ČTK Schillerová řekla, že podle informací hasičů se dál nedostane. V Brně chce zjistit rozsah neštěstí a to, jak může vláda pomoci, a to včetně dotačních programů. Zda kabinet svolá, zatím neví. "Teď musím zjistit, co a jak," uvedla.

Jihomoravský hejtman na základě jednání krizového štábu požádal armádu zatím o nasazení dvou ženijních odřadů čili jednotek. Armáda uvedla v pohotovost i 7. mechanizovanou brigádu. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Odřady se na místo přesunou podle požadavků krajského krizového štábu, který nyní zasedá.

"Zatím nás jihomoravský hejtman požádal o dva odřady ze 143. ženijního praporu Olomouc, techniku, kterou poskytneme, bude určena k terénním pracím," uvedla mluvčí. Dva odřady znamenají dvakrát pět kusů těžké techniky. "Dále jsme aktivovali, a je v pohotovosti, 7. mechanizovanou brigádu, které je nejblíže k zasaženému prostoru," doplnila mluvčí.