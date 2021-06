Jižní Moravu zasáhlo tornádo, kvůli bouřkám je až 150 zraněných

Břeclav - Na jihu Moravy se podle meteorologů s největší pravděpodobností objevilo tornádo. ČTK to řekla Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé tornádo zachytili na fotografiích. Místostarosta obce Hrušky na Břeclavsku, kterou dnes večer tornádo prošlo, konstatoval, že polovina obce je srovnaná se zemí. Na Hodonínsko se přesouvají všechny jednotky integrovaného záchranného systému. Armáda má pohotovost, aktivovala ženisty. Záchranáři na jihu Moravy zaznamenávají kvůli bouřkám až 150 zraněných. Jihomoravský hejtman Grolich svolal na 22:30 krizový štáb.

"Z pohledu ČHMÚ nemáme měření, které by potvrdilo, že to bylo tornádo. Ale z těch všech fotek od lidí a podobně očividně tornádo to je. Zároveň můžu potvrdit, že meteorologické podmínky pro to byly vhodné,“ uvedla Valachová.

Tornádo je vír, který může být desítky až stovky metrů velký a trvat desítky sekund až desítky minut. Jeho intenzita je ale většinou silná a působí zpravidla značné lokální škody.

Podle místostarosty obce Hrušky tornádo mrštilo automobily proti domům, místní kostel je bez střechy. Babisz to řekl ČTK.

"Obcí se prohnalo tornádo, půl obce je srovnaná se zemí, zůstaly jen obvodové zdi bez střech, bez oken. Kostel nemá střechu, je bez věže, auta byly mrštěné na rodinné domy, lidé se neměli kam schovat. Obec od kostela dolů prakticky neexistuje. Škola je bez fasády, bez střechy, ke školce jsem se ani nedostal. Vyvrácené jsou stoleté lípy, smrky, je to šílené," uvedl místostarosta.

Uvedl, že na místě jsou zranění. "Zachránil jsem maminku s dvouměsíčním miminkem, říkala, že střecha souseda byla u nich na dvoře. Neměli kam jít, jsou u nás," uvedl Babisz.

Silná bouře se prohnala i nedalekou Moravskou Novou Vsí. Podle tamního starosty Marka Košuta poničil stovky domů.

Všechny jednotky IZS míří na Hodonínsko, armáda má pohotovost Všechny jednotky integrovaného záchranného systému (IZS) včetně záchranných útvarů a USAR týmů, které vyhledávají lidi pod sutinami, se přesunují na Hodonínsko. Několik obcí tam zasáhlo tornádo. Policie ČR posílá do postižených oblastí 200 policistů jako posily. Zvažuje se také nasazení armády, sdělil ČTK ministr vnitra Jan Hamáček. Premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru uvedl, že se nemůže kvůli počasí vrátit z Bruselu do ČR. O pomoc postiženým oblastem požádal vicepremiérku Alenu Schillerovou (za ANO). Prezident Miloš Zeman poděkoval IZS za pomoc, zasaženým lidem vyjádřil účast. Armáda má pohotovost, aktivovala ženisty. Čeká ale na vyjádření krizového štábu, zda si řekne o pomoc. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Břeclavskem a Hodonínskem se prohnaly mimořádně silné bouře a vzdušný vír, je přes 100 zraněných, poničené domy. "V tento moment máme pohotovost, aktivovali jsme ženisty," uvedla mluvčí. Řekla, že na jižní Moravě teď má údajně zasednout krizový štáb. "Čekáme na vyjádření krizového štábu, jestli si řekne o pomoc," uvedl Dvořáková. Doplnila, že aktuálně (před 22:00) armáda tedy nikde nezasahuje. "Všechno, co má ruce a nohy, tam jede. Už také probíhá debata o nasazení armády," uvedl ministr. "Armádu si musí povolat hejtman, to je na něm," dodal. S jihomoravským hejtmanem Jiřím Grolichem (KDU-ČSL) už Hamáček jednal. Babiš uvedl, že mluvil s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou a ředitelem Hasičského záchranného sboru Drahoslavem Rybou. "Požádal jsem vicepremiérku Alenu Schillerovou, aby byla k dispozici hejtmanovi Grolichovi pro okamžitou pomoc vlády postiženým občanům a jejich rodinám," dodal premiér. Do oblasti míří 200 policistů. "V případě potřeby či požadavku krizových štábů jsme připraveni vyslat další," uvedla na twitteru Policie ČR. Na Hodonínsko a Břeclavsko míří také šest dronů Letecké služby PČR a speciální termovize. "Policejní vozidla pojedou v kolonách, proto prosíme veřejnost, aby jim umožnila co nejplynulejší průjezd. Děkujeme," dodala Policie ČR. "Situace na Hodonínsku je vážná, vysíláme na místo čtyři vyprošťovací odřady USAR týmu," uvedl na svém twitteru Hasičský záchranný sbor ČR. USAR tým na místo vysílají například pražští hasiči. "První tým na vyhledávání osob pod troskami domů s sebou veze štěrbinové kamery, echolokátory a další zařízení pro vyproštění osob. Na místo postupně vyjede celkem přes 30 speciálně vycvičených hasičů," uvedli pražští hasiči na twitteru. Prezident Miloš Zeman poděkoval IZS za pomoc při náhlé přírodní katastrofě. Na twitteru to uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. "Stejně tak děkuje starostům, hejtmanům a členům vlády. Prezident republiky vyjadřuje účast občanům, kteří čelí dramatickým následkům řádění přírodního živlu," dodal mluvčí. Nemocnice v Hodoníně má kvůli bouřkám desítky zraněných. Vozí je záchranáři i lidi. Kvůli bouřkám se převrátil i autobus, na místě jsou podle předběžných informací čtyři zranění. Město svolalo krizový štáb. Bouřka poničila domy, auta i zeleň, odnesla střechu sportovní haly, poničila atletický stadion i s tribunou a také domov seniorů. Podle místostarosty Libora Ambrozka (KDU-ČSL) jsou v místě zranění senioři a je třeba dům evakuovat. Vážná situace je také na Břeclavsku. Záchranáři také tam vyhlásili mimořádnou událost třetího stupně, jde o hromadné postižení více lidí. Záchranáři na jižní Moravě řeší kvůli bouřkám až 150 zraněných Záchranáři v Jihomoravském kraji zaznamenávají kvůli bouřkám až 150 zraněných - dětí i dospělých, mimořádně silné bouřky a vzdušný vír zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. ČTK to řekla mluvčí záchranné služby Hedvika Kropáčková. Podle ní řeší záchranáři nehody, zavalené lidi v domech i pacienty, na které spadly stromy. Pomáhají i záchranáři z jiných krajů a zemí. Krajem se prohnaly bouřky a kroupy o velikosti tenisových míčků, zřejmě se objevilo i tornádo. Podle mluvčí je v terénu 22 posádek jihomoravských záchranářů. "Pomáhají nám záchranáři ze Zlínského kraje, Olomouckého, Pardubického a z Vysočiny, ale také ze Slovenska a letí k nám dva vrtulníky z Rakouska. Plán je takový, že si pacienty budeme předávat na velkém parkovišti na dálnici D2," uvedla Kropáčková.