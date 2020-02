Jižní Korea kvůli koronaviru zvyšuje pohotovost, Benátky zrušily karneval

Soul/Řím/Peking - Jižní Korea zvyšuje kvůli rostoucímu počtu lidí nakažených novým koronavirem zdravotní pohotovost na nejvyšší stupeň. Oznámil to prezident Mun Če-in. V zemi je přes 600 nakažených a Soul ohlásil už páté úmrtí. Italské úřady se ve snaze zabránit dalšímu šíření koronaviru rozhodly zrušit všechny nedělní sportovní zápasy v regionech Lombardie a Benátsko, včetně tří utkání nejvyšší fotbalové soutěže. Neuskuteční se ani tradiční karneval v Benátkách. Počet lidí nakažených koronavirem v pěti regionech na severu Itálie překročil stovku, dva lidé nákaze podlehli. V pevninské Číně během soboty na nákazu koronavirem zemřelo dalších 97 lidí, počet obětí tak vzrostl na 2442 lidí. V pátek jich přibylo 109. Izrael krátce zvažoval kvůli koronaviru uzavření hranic pro cizince.

Jižní Korea dnes ohlásila nových 46 nakažených, takže počet nemocných stoupl na 602. Přítomnost viru se testuje u dalších více než 6000 lidí. Dnes Soul ohlásil pátou oběť nemoci COVID-19, již koronavirus způsobuje. Většina úmrtí je hlášena z nemocnice v provincii Kjongsang pukdo, jejímž střediskem je město Tegu. Zatím poslední mrtvou je 57letá žena, která trpěla chronickým onemocněním ledvin.

"Několik následujících dní bude velmi důležitých," citovala prezidenta Muna místní média. Prezident také řekl, že budou přijata "bezprecedentní a významná" opatření.

Agentura Jonhap napsala, že Jižní Korea má tradičně přísná karanténní opatření. Naposledy vyhlásila nejvyšší stupeň zdravotní pohotovosti před 11 lety kvůli chřipce H1N1.

Více než polovina nových případů má podle úřadů spojitost s jedním kostelem v Tegu, které má 2,5 milionu obyvatel a kvůli nákaze je nyní uzavřeno. Jednou ze zemřelých je 61letá členka této farnosti, která se účastnila bohoslužeb a minulý týden byla na nový koronavirus pozitivně testována.

Církve již dříve nařídily věřícím, aby nenavštěvovali svatostánky a zakázána byla některá shromáždění. V pátek zůstaly uzavřeny školy a vláda prohlásila Tegu a část jeho okolí zvláštní střeženou zónou. Městské centrum je podle agentury AP téměř liduprázdné, mnoho podniků raději zůstalo zavřených.

V Itálii pro více než 50.000 obyvatel 11 obcí a měst, kde se infekce objevila, platí úplná karanténa. Jsou zejména v provincii Lodi, kde jsou už od pátku na týden zavřené školy, kostely, obchody, stadiony, bary a další veřejná místa. Vláda rezidentům zakázala obce opustit, zvenčí se do nich kvůli uzavřeným přístupovým cestám nikdo nedostane. Nakažených koronavirem v zemi je 115, zemřeli dva lidé - 78letý muž a 76letá žena, uvedla agentura ANSA.

Jen v Lombardii je nyní podle guvernéra tohoto regionu Attilia Fontany 89 potvrzených případů nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. Nakažení už jsou i ve více než milionovém Miláně, nejvíce případů ale stále připadá na město Codogno, odkud se zřejmě infekce rozšířila. Podle deníku La Stampa je dalších 17 nemocných v regionu Benátska, kde se však virus objevil pouze v obci Vo Euganeo nedaleko Padovy, odkud pocházela první italská oběť koronaviru. Pouze jednotlivé případy hlásí regiony Piemont, Lazio a Emilia Romagna.

V italské Serii A se neodehrají zápasy Inter Milán-Sampdoria Janov, Atalanta Bergamo-Sassuolo Calcio a Hellas Verona-Cagliari Calcio. Již dříve byl zrušeno druholigové utkání Ascoli Calcio proti US Cremonese. Guvernér regionu Benátsko Luca Zaia oznámil, že kvůli šíření nákazy bude zrušen slavný benátský karneval. Ten sice začal už 8. února, jeho vyvrcholení ale mělo přijít v úterý.

V pevninské Číně bylo v sobotu na přítomnost koronaviru pozitivně testováno 648 lidí, což je výrazný nárůst v porovnání s 397 během pátku. Celkově se novým koronavirem nakazilo už 76.936 osob. Informovala o tom dnes s odvoláním na čínské zdravotnické úřady agentura Reuters. Zvýšení počtu nakažených zaznamenala i Jižní Korea, která má po Číně nejvíce infikovaných.

Epicentrum epidemie, provincie Chu-pej, nahlásila za sobotu nárůst počtu nových případů, avšak mírně nižší počet nových úmrtí. Počet nových nemocných stoupl o 630 z pátečních 366. Počet mrtvých zde činil v sobotu 96, zatímco ve pátek to bylo 106. Celkem v provincii Chu-pej zemřelo již 2346 lidí a celkový počet nakažených tam byl k sobotě 64.084.

Údaje svědčí podle čínských úřadů o tom, že se nákazu daří udržet v hranicích provincie Chu-pej. Ze sobotních 648 nových případů jich pouze 18 bylo zjištěno mimo tuto správní oblast, což je nejméně od chvíle, kdy začala být data před měsícem zveřejňována.

Írán oznámil osmou oběť nového koronaviru. Jde o nejvyšší počet mrtvých mimo území Číny, uvedla agentura Reuters. Nakažených je v Íránu podle oznámení ministerstva zdravotnictví nově 15, takže celkově Írán registruje 43 nakažených lidí.

Izrael kvůli pokračující epidemii nemoci COVID-19 krátce zvažoval možnost uzavření hranic pro všechny cizince. Oznámilo to ministerstvo zdravotnictví, které od toho později ustoupilo. Izrael zatím do země nevpouští jen lidi, kteří nedávno navštívili Čínu a v Izraeli trvale nežijí. Informoval o tom list The Times of Israel. V sobotu navíc úřady zakázaly všem cizincům na palubě letadla z jihokorejského Soulu vystoupit na izraelském území a Jižní Korea proti tomu ostře protestovala.

"Je pravděpodobné, že brzo budou uzavřeny hranice pro všechny, kdo nejsou občany Izraele," uvedlo původně izraelské ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách. Později ministerstvo vyzvalo všechny, kdo se vracejí z Itálie, Tchaj-wanu a Austrálie, aby nechali zkontrolovat svůj zdravotní stav na přítomnost viru. V Itálii registrují 79 nakažených, na Tchaj-wanu 26 a o čtyři méně v Austrálii.

V karanténě je nyní 200 Izraelců, kteří mohli přijít do kontaktu s jihokorejskými turisty, z nichž někteří byli později pozitivně testováni na koronavirus.