Jizerskou padesátku vyhráli Nygaard a Dahlová, Smutná byla desátá

Bedřichov (Jablonecko) - Jizerskou padesátku vyhráli norský běžec na lyžích Andreas Nygaard a Švédka Ida Dahlová. Češka Kateřina Smutná, která se pro tento závod vrátila mezi elitu po ukončení profesionální kariéry, obsadila po loňském třetím místě desátou příčku. Mezi muži byl z českých závodníků nejlepší dvacátý Jiří Pliska, veterán Stanislav Řezáč obsadil 23. příčku.

Nygaard o vítězství rozhodl ve finiši čtyřčlenné vedoucí skupiny. V Jizerských horách zopakoval triumfy z let 2019 a 2020. "Možná to byl nejlepší den, který jsem kdy na lyžích měl. Byl jsem ve skvělé formě, měl jsem skvělé lyže, byla to úžasná trať. Dneska to bylo jednoduché celou dobu, byl jsem v úžasné formě, byla to zábava," liboval si v rozhovoru pro Českou televizi.

V ideálních podmínkách se jelo velmi rychle. Na vlastní kůži to pocítil i nejlepší Čech Pliska. "Bylo hrozně vysoké tempo od začátku. V prvním kopci jsem nechal všechno, takže jsem myslel, že už to nedojedu. Pak už to bylo krásné, pak jsme si jeli svoje tempo ve skupince a bojovali jsme do konce," vyprávěl. Až dvě místa za ním skončil Švéd s českými kořeny Max Novak, který pomýšlel na boj o vítězství. "Lyže mi vůbec nejely první polovinu, takže katastrofa," posteskl si.

Dahlová loni skončila na Jizerské padesátce těsně druhá, ale tentokrát měla velkou převahu. Zvítězila o minutu a osmnáct sekund před krajankou Brittou Johanssonovou Norgrenovou.

Dvojnásobná vítězka Jizerské padesátky Smutná se na chvíli vrátila do závodů desátým místem. "Rozhodně jsem spokojená, mým cílem bylo být do desátého místa a jsem přesně desátá. Hrozně se mi to dneska líbilo. Ale prvních pět kilometrů to pro mě byla sebevražda. Bylo to strašně rychlé, ty holky jsou rozzávoděné. Pak se to nějak rozjelo a jelo se mi fakt hezky," pochvalovala si.

Většinu závodu jela ve skupině s dalšími Češkami Karolínou Grohovou a Sandrou Schützovou, které se nakonec umístily ve druhé desítce, "Bylo to fajn, popovídaly jsme si," prozradila Smutná. Maratonkyně a bývalá elitní běžkyně na lyžích Eva Vrabcová Nývltová obsadila osmnáctou příčku.

Na rozdíl od loňského závodu výhradně pro elitu tentokrát mohli na start i amatérští běžci. Do všech závodů, které se od pátku v rámci Jizerské padesátky konaly, se zapojilo rekordních 8190 účastníků.

Muži:

1. Nygaard (Nor./Ragde Charge) 1:56:20,7, 2. Nyenget (Nor./Eksjöhus) -1,0, 3. Eklöf (Švéd./Ramudden) -1,2, 4. Vokujev -1,7, 5. Grebenko (oba Rus./Russian Winter Team) -27,7, 6. Persson (Švéd./Lager 157) -1:25,6, ...20. Pliska (ČR/eD System Silvini) -4:00,6, 23. Řezáč (ČR/Slavia pojišťovna Sport) -5:07,4, 26. Šrail (ČR/Vltava Fund) -6:39,3.

Průběžné pořadí: 1. Nygaard 913, 2. Eklöf 831, 3. Stadaas (Nor./Ragde Charge) 812, ...29. Řezáč 266, 31. Šrail 251, 32. Štoček (ČR/Vltava Fund) 243.

Ženy:

1. Dahlová (Švéd./Ramudden) 2:12:25,3, 2. Norgrenová (Švéd./Lager 157) -1:18,3, 3. Murudová (Nor./Lager 157) -1:36,9, 4. Slindová (Nor./Koteng Eidissen) 1:45,3, 5. Fletenová (Nor./XPND Fuel) -2:57,6, 6. Alnesová (Nor./Ragde Charge) -4:06,9, ...10. Smutná (ČR/Slavia pojišťovna Sport) -9:01,0, 11. Schützová (ČR/Vltava Fund) -9:44,2, 17. Grohová (ČR/eD System Silvini) -12:26,8.

Průběžné pořadí: 1. Dahlová 1334, 2. Norgrenová 1184, 3. Korsgrenová (Švéd./Ramudden) 970, ...20. Grohová 349, 22. Hujerová (ČR/Slavia pojišťovna Sport) 328, 26. Schützová 254.