Jizerské hory jsou ve 2 okresech, problém to může být pro běžkaře

Bedřichov (Jablonecko) - Jizerské hory zasahují do dvou okresů, což může běžkařům kvůli epidemickýcm vládním opatřením způsobit problémy. Nejmarkantnější je to na malém okruhu. Na takzvané panelce od Hřebínku přes Točnu na Kristiánov přejedou lyžaři zhruba na čtyřech kilometrech mezi okresy pětkrát. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová dnes ČTK řekla, že obdobné situace budou policisté řešit přiměřeně s ohledem na závažnost porušení pravidel. "Myslím, že hlídky to budou řešit podle aktuální situace na místě. Samozřejmě kontroly budou," dodala.

Ode dneška lze sportovat nejen na území obce, ale i celého okresu. Větší část Jizerských hor patří do jabloneckého okresu včetně hlavního nástupního místa pro běžkaře v Bedřichově. I když z krajského Liberce do několik kilometrů vzdáleného Bedřichova jezdí stejně jako z Jablonce autobusy MHD, do hor se dostanou lidé z Liberecka přes Smědavu ve Frýdlantském výběžku. Smědava je vzdálená od krajského města skoro 40 kilometrů.

Podmínky pro běžkaře jsou v Jizerských horách nyní ideální. "Tratě jsou krásně vymrzlé, dnes je to za odměnu," uvedl Martin Kunc, ředitel Jizerské o.p.s, jež se stará o úpravu magistrály v Jizerských horách. Minulý týden podle Kunce připadlo asi 60 centimetrů sněhu a více než metrová vrstva leží i ve středních částech hor. "Na dnešek jsme upravili přes 110 kilometrů tratí," dodal Kunc. Kvůli období rozmnožování vzácného tetřívka přestala Jizerská o.p.s upravovat tři úseky magistrály. Konkrétně Štolpišskou silnici mezi Smědavou a Knajpou, úsek od Kasárenské cesty k Protržené přehradě a Smrkovou cestu. Rolby navíc nesmí jezdit mezi 5:00 a 8:00.