Jizerská padesátka zřejmě přiláká rekordní počet lyžařů

Praha - Rekordní počet více než 8000 běžců na lyžích se může objevit v bílé stopě v rámci sedmi závodů, jejichž vrcholem bude 53. ročník ČEZ Jizerské padesátky. Hlavní závod by mělo 9. února běžet 4800 startujících.

Program před Jizerskou padesátkou začne v pátek, kdy je na pořadu Bedřichovská třicítka volně a sprinty soupaž, z kterých si vítězové odnesou sto tisíc korun, a dětský závod. V sobotu se uskuteční Jizerská pětadvacítka a desítka klasicky plus firemní štafeta na 4x3 km.

"Máme obrovskou radost. Hlavní jsou hobby závodníci, kteří mají obrovský zájem," řekl na tiskové konferenci David Douša, zástupce pořádající agentury Raul!. Podle jeho slov loni absolvovalo všechny závody okolo 7700 lidí a letos už je přihlášeno 7500 lyžařů. "O osm set víc než loni touto dobou. Doufáme, že se nám povede prolomit rekordní počet a takovou magickou hranici osmi tisíc závodníků," uvedl Douša.

Organizátory těší, že startovní pole mládne. Za uplynulých deset let průměrný věk klesl z 48 let na současných 42. "Pořád je to především mužská záležitost, ale zvýšil se počet žen z devíti na jednadvacet procent," konstatoval Douša.

V Jizerských horách leží na tratích okolo 15 až 25 centimetrů sněhu. "Celá trasa je sjízdná. Na stadionu máme navíc nové možnosti výroby sněhu, díky čemuž pokryjeme stadion a nejkrizovější části po startu," řekl Douša.

Každý účastník dostane analýzu výsledků a na dresu bude mít náhodně vygenerované jméno jednoho z patnácti zesnulých horolezců, na jejichž počest se závod koná s přídomkem Memoriál Expedice Peru '70. Letos uplyne 50 let od jejich úmrtí pod kamennou lavinou na peruánském Huascaránu. Všichni běžci navíc dostanou pamětní minci a rodiny pozůstalých speciální stříbrnou edici.

Jizerská padesátka je tradičně součástí seriálu Ski Classics v dálkovém lyžování a největší pozornost domácích fanoušků bude upřena na Kateřinu Smutnou. Členka eD system Bauer Teamu vyhrála závod v letech 2015 a 2017.

"Cíle jsou samozřejmě nejvyšší, ale jako vždycky to bude těžké. Už to není o jedné soupeřce, ale je jich tam víc," řekla Smutná ve videovstupu z rakouského Sankt Ulrichu, kde bydlí a trénuje. Doufá, že se dá zdravotně do pořádku. "Trošku laboruju se zády a rukou. V tréninku mi vypnula lyže a spadla jsem ve sjezdu."

Posledním českým vítězem je Stanislav Řezáč, který svého třetího triumfu dosáhl v roce 2012. "Jizerky jsou můj rodný kraj, mám je moc rád, a když je dobrý sníh a sluníčko, tak není lepšího závodu," prohlásil šestačtyřicetiletý běžec.