Jizerská padesátka má poprvé čtyřdenní program, pořadatelé věří ve sníh

Tisková konference k závodu Ski Classics v dálkovém lyžování (50 km) Jizerská padesátka, který se koná od 9. do 12. února v Bedřichově. 10. ledna 2022, Praha. Zleva Lenka Klimentová (Česká mincovna), kardiochirurg Jan Park, herec Jakub Kohák, bývalá běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, Lenka Bartošová, pětibojař David Svoboda, bývalý biatlonista Ondřej Moravec, dálkový běžkař Jiří Pliska a sportovní komentátor Vlastimil Vlášek. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Program lyžařské Jizerské padesátky je poprvé naplánovaný na čtyři dny. Do doprovodných závodů, které by se měly v Bedřichově a okolí uskutečnit od 9. do 12. února, přibyl běh na 17 km volnou technikou. Pořadatelé věří, že navzdory takřka jarnímu počasí posledních týdnů bude sníh. Zájem o tradiční závody v běhu na lyžích je rekordní, na samotnou Jizerskou 50 zbývá posledních sto startovních čísel.

V únoru se závodí od roku 2017, před tím se Jizerská padesátka konala na začátku ledna. "Ten posun na únor se ukázal jako dobré rozhodnutí, protože jinak by se Jizerská konala o minulém víkendu, takže by muselo dojít k jejímu zrušení," řekl na dnešní tiskové konferenci zástupce pořadatelů David Douša.

Kvůli nedostatku sněhu byla Jizerská padesátka zrušena v letech 2007 a 2014. Od posunu na únor se to nestalo, ale jsou možná i různá náhradní řešení. "Známe z historie i situace, kdy jsme museli zkracovat trať Jizerské padesátky, třeba extrémní zkrácení v roce 2016, kdy se jezdila padesátka na čtyřkilometrových okruzích. Museli jsme i zkracovat trať třeba na 45 kilometrů kvůli tomu, že pět kilometrů odteklo kvůli oblevě v sobotu před závodem," vzpomínal Douša.

Měsíc před akcí pořadatelé chystají závody v plném rozsahu. "Máme připravený zasněžovací systém na stadionu. Jsme připraveni, pokud tomu počasí bude přát, zasněžit ty první tři čtyři kilometry tratě, které jsou nejkritičtější, protože jsou položeny nejníže," uvedl Douša. Pokud by se Jizerská padesátka kvůli nedostatku sněhu neuskutečnila, přihlášení účastníci by díky pojištění dostali zpět 70 procent startovného.

Zájem o letošní ročník je enormní. "Aktuální čísla jsou úplně stejná, jako byla loni na konci registrace. On-line registrace poběží do 29. ledna, tak věřím, že trhneme rekord," řekl Douša.

Celkem by se za čtyři dny mělo uskutečnit devět závodů, na jejichž start se může postavit až 9000 lyžařů. Nyní je přihlášeno zhruba 8200 lidí. "V tuhle chvíli jsou ještě volná startovní čísla na všechny (individuální) závody. Nejblíž vyprodání je Jizerská padesátka, kde zbývá sto startovních čísel z kapacity 4800 závodníků," uvedl Douša.

Vedle elitních závodníků, kteří budou usilovat o úspěch v seriálu Ski Classics, se na trati hlavního závodu i těch doprovodných objeví řada nejen sportovních osobností. Budou i souboje dvojic. V páteční štafetě časy svých tříkilometrových úseků poměří bývalý biatlonista Ondřej Moravec a bývalá dálková běžkyně na lyžích Kateřina Smutná, která se znovu chystá i na samotnou Jizerskou padesátku, ačkoliv před dvěma lety ukončila kariéru. Moravec si zatím nejdelší závod nechá ujít. "Mám v hlavě, že si jednou dám celou Jizerku. Musím si to dát do dlouhodobějšího plánu. Chtěl bych se na to líp připravit, což teď nedělám," řekl.

Premiéru na Jizerské padesátce bude mít olympijská vítězka v běhu na lyžích z Turína 2006 Kateřina Neumannová, která krátce po závodě oslaví padesáté narozeniny. "Na prahu padesátky ode mě nikdo nebude čekat žádný velký výsledek a je čas si tu padesátku dát. Jedu poprvé v životě bez ambic. Myslím, že už mě přešly," uvedla.

O fotbalový souboj se na padesátce postarají David Lafata a Bořek Dočkal. Zatímco Lafata už tento závod před jedenácti lety absolvoval, pro Dočkala to bude premiéra. "Deset let jsem na běžkách nestál. Doufal jsem, že budu moci tuhle zimu trochu potrénovat, ale podmínky mi do karet moc nehrajou," uvedl někdejší reprezentační záložník.

S Jizerskou padesátkou je spojen i kulturní program. V pátek v Jablonci vystoupí Pokáč, v sobotu v Liberci zahraje skupina Mirai.