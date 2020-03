Jizerská padesátka byla dle běžců nejlepším závodem Ski Classics

Praha - Jizerská padesátka byla závodníky a jejich realizačními týmy zvolena nejlepší akcí jubilejní desáté sezony Visma Ski Classics v dálkových bězích na lyžích. Uplynulá zima skončila kvůli pandemii nového typu koronaviru předčasně a tři z dvanácti plánovaných závodů pořadatelé odvolali.

"Nemám slov," reagoval ředitel David Douša, zástupce pořádající agentury Raul!, když v telefonu slyšel, že Jizerská padesátka u běžců vyhrála. "Je to velká čest, ale měli jsme větší šanci, protože se tři závody nekonaly," uznal Douša.

Kvůli nebezpečí šíření nemoci COVID-19 se v uplynulé zimě neuskutečnil především slavný norský Birkebeinerrennet a nejely se ani Reistadlöpet a závod z Ylläs do Levi. Jizerská 50 uspěla v hlasování před loňským vítězem, italskou Marcialongou.

Organizátoři letošního 53. ročníku ČEZ Jizerské 50 měli s přípravou velké problémy. Kvůli nedostatku sněhu a oblevě hrozilo, že bude závod výrazně zkrácen a že se bude startovat v několika dnech. Pár dnů před startem se ale počasí zlepšilo, i nasněžilo, jelo se podle původního plánu a v den závodu 9. února svítilo slunce.

"Bylo to hodně náročné. Vypadalo to, že závod zrušíme, ale pak se na nás matka příroda usmála. Měli jsme velké štěstí. Byla to nejlepší neděle od roku 2013," řekl Douša a poděkoval za přípravu celému organizačnímu týmu.

Jizerskou padesátku letos vyhráli Švédka Brita Johanssonová Norgrenová a Nor Andreas Nygaard. Z domácích běžců byli nejlepší pátá Kateřina Smutná a dvacátý Jiří Pliska. Příští ročník je v plánu 14. února 2021.