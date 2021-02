Jizerská 50 běžkařů v neděli omezí přístup do Jizerských hor

Liberec - Podmínky pro běžkaře jsou díky vydatnému sněžení z předchozích dnů v Libereckém kraji ideální, upravené tratě jsou i ve městech. Kvůli Jizerské 50, mezinárodnímu závodu běžkařů, bude ale zejména v neděli dopoledne omezen přístup do Jizerských hor. Díky mrazům řada lidí vyráží i na zamrzlé přehrady či rybníky. Síla ledu ale zatím třeba na Máchově jezeře není dostatečná a minimálně pět lidí se tam v minulých dnech propadlo do vody.

V tomto týdnu v kraji nasněžily desítky centimetrů sněhu, v horách je ho i přes metr. "Podmínky jsou ideální, nepříjemné jsou jen nízké teploty," uvedl ředitel Jizerské o.p.s. Martin Kunc. Společnost se stará o úpravu více než 200 kilometrů tratí magistrály v Jizerských horách. Běžkaři ale teď podle Kunce kvůli mrazům kolem minus deseti stupňů spíše vyrážejí na kratší okruhy.

Přístup na Jizerskou magistrálu ovlivní o tomto víkendu 54. ročník vytrvalostního závodu Jizerská 50. Omezení bude hlavně v neděli dopoledne, kdy se běžkaři nedostanou na padesátikilometrovou trať mezi Bedřichovem a Jizerkou. Navíc budou v ten den uzavřené i některé přístupové silnice do hor. Mezi 6:00 a 10:15 se motoristé nedostanou do Bedřichova a do 10:30 budou uzavřené silnice z Horního Polubného na Jizerku, z Desné na Souš a z Bílého Potoka na Smědavu. Omezení pro běžkaře bude v Bedřichově platit také v pátek odpoledne, mezi 14:00 a 19:00 pro ně budou uzavřené centrální parkoviště a stadion. Sobota bude bez omezení.

Výborné podmínky pro běžkaře panují také v Krkonoších a upravené stopy jsou v okolí každého zimního střediska, v okolí Harrachova, Rokytnice nad Jizerou, Benecka či Vysokého nad Jizerou. Více než 100 kilometrů běžkařských tras je k dispozici i na lyžařské magistrále v Lužických horách. Na běžky lze vyrazit i v krajském Liberci, do areálu ve Vesci či do Vratislavic. Okruh také vznikl třeba v okolí nádrže Kristýna v příhraničním Hrádku nad Nisou.

Současné mrazy lákají i k bruslení. Desítky lidí chodí třeba v Liberci na přehradu Harcov. "Vstup na led je ale na vlastní nebezpečí. Každý si musí zvážit, zda půjde, protože i v zimě dochází k manipulacím s vodou. Hladina se pohybuje nahoru dolů a občas se to u krajů utrhne, takže u krajů může být led slabší," uvedl hrázný Martin Vrchovský.

Opatrní by měli být lidé i na Máchově jezeře na Českolipsku. "Led má asi 11 centimetrů a není stejně silný po celé ploše," uvedl Vladimír Reichert ze společnosti Regata Máchovo jezera, která na jezeře provozuje lodní dopravu. V minulých dnech se na jezeře propadlo do ledové vody pět lidí, z toho dva na běžkách. "Naštěstí se nikomu nic nestalo," dodal Reichert.