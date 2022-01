Jizdu na silnicích komplikuje déšt, sněžení a vítr

Praha - Řidiči v Královéhradeckém kraji by měli být opatrní na Trutnovsku a v Krkonoších, kde dnes ráno padal déšť se sněhem. Na horách v Ústeckém kraji hustě sněží a kvůli silnému větru hrozí tvorba sněhových jazyků. Vozovky na Vsetínsku mohou dnes ráno místy namrzat, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností.

Královéhradecký kraj

Řidiči v Královéhradeckém kraji by měli být opatrní na Trutnovsku a v Krkonoších, kde dnes ráno padal déšť se sněhem. Sněhové přeháňky zasáhly Náchodsko a Rychnovsko, uvedli silničáři. Teploty se dnes ráno pohybovaly v kraji kolem nuly, na horách od minus jednoho do minus pěti stupňů.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno. Odpoledne by mělo na většině území pršet, ve vyšších polohách se čeká sněžení. Na horách by měl vát vítr v nárazech o rychlosti přes 100 kilometrů v hodině. Teploty by se měly pohybovat od dvou do pěti stupňů nad nulou. Na horách od minus tří stupňů do nuly.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji napadlo do rána až pět centimetrů sněhu. Sněžilo hlavně v horských oblastech Jizerských hor a Krkonoš a stále tam místy padá sníh s deštěm. Řidiči by měli opatrní, hlavně ve vyšších polohách leží i na hlavních tazích zbytky rozbředlého sněhu, řekl ČTK Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. I silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska podle něj zatím zůstává průjezdná i pro nákladní dopravu.

V nižších polohách většinou prší a silnice jsou holé a mokré, opatrní by měli být motoristé na silnicích nižších tříd, kde leží zledovatělá vrstva ujetého sněhu a mohou klouzat.

Na Liberecku zůstává pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, kterou silničáři nesolí. "Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky," doplnil Bark.

V Libereckém kraji se oteplilo, většinou je zataženo a teploty se pohybují od minus dvou do pěti stupňů Celsia. Meteorologové očekávají déšť na celém území kraje, který bude s přechodem studené fronty postupně přecházet ve sněžení. K večeru by mělo srážek ubývat. Teploty přes den by se většinou měly držet nad nulou, foukat bude vítr, který může v nárazech přesahovat 70 kilometrů v hodině.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné, ale na některých musí dávat řidiči větší pozor. Se zvýšenou opatrností je třeba jet například po silnicích v Jeseníkách v okrese Bruntál. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Silnice na Bruntálsku jsou po chemickém ošetření mokré. V oblasti jsou sněhové přeháňky nebo prší se sněhem, fouká silný vítr a místy jsou mlhy. Podobná situace je na Novojičínsku, kde je navíc na některých silnicích nižších tříd slabá vrstva nového sněhu krytá posypem.

Na Frýdecko-Místecku jsou také silnice mokré a fouká vítr. Pro nákladní vozy těžší 12 tun je nadále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou v Beskydech na Frýdecko-Místecku. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit a v kopcích je ledovka.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v kraji oblačno až zataženo, místy bude občas pršet nebo pršet se sněhem. V polohách nad 600 metrů nad mořem bude sněžit. Teploty se budou pohybovat nad nulou, v horách pod nulou.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na horách hustě sněží a kvůli silnému větru hrozí tvorba sněhových jazyků. Kvůli srážkám, které jsou v nížinách dešťové či smíšené, je snížená viditelnost. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů.

"Aktuálně jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Na horách chumelí," řekl dnes ráno ČTK dispečer ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Ve vyšších polohách hrozí námraza. Na vedlejších komunikacích leží místy v nížinách uježděná vrstva sněhu.

Meteorologové předpokládají, že nárazy větru mohou dosáhnout rychlosti až 75, na horách až 110 kilometrů v hodině. Nejvyšší denní teploty vystoupají ke třem až šesti stupňům Celsia, na horách se budou pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou s opatrností sjízdné. Po solení jsou hlavní tahy mokré, zledovatělý sníh leží jen na výše položených lesních úsecích. Kvůli sněžení, které přešlo v neděli večer hlavně přes severní část kraje, vyjížděli silničáři s 63 vozy. ČTK to řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Aleš Hubený.

"Následně podle výstrahy přišel silnější vítr, takže nám to trochu silnice vyfoukalo. Nad ránem už jsme nemuseli jet s tolika auty," řekl Hubený. Sněžilo především na Havlíčkobrodsku a Žďársku a v okolí Humpolce na Pelhřimovsku.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo v polohách pod 600 metrů nad mořem bude padat déšť se sněhem. Odpoledne by mělo sněžit na celém území. Nejvyšší odpolední teploty budou dva až pět stupňů Celsia. Vítr s nárazy přes 70 kilometrů v hodině bude večer slábnout.

Zlínský kraj

Vozovky na Vsetínsku mohou dnes ráno místy namrzat, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Silnice nižších tříd v horských oblastech okresu pokrývá v lesních úsecích nesouvislá uježděná vrstva sněhu do pěti centimetrů krytá posypem. Také tam by motoristé měli při jízdě dbát zvýšené opatrnosti, stejně jako na vlhkých a mokrých silnicích na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Vozovky na Kroměřížsku jsou většinou suché a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Pro těžká nákladní vozidla je od 6. ledna kvůli ledovce na vozovce uzavřeno 20 kilometrů silnice I/56 mezi Horní Bečvou na Vsetínsku a Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Omezení platí pro auta s váhou přesahující 12 tun.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou zataženo, na Vsetínsku se sněhovými přeháňkami. Místy, především na Uherskohradišťsku a Vsetínsku, musejí řidiči počítat s nárazy větru, které dnes mohou podle meteorologů přechodně dosahovat rychlosti až 65 kilometrů v hodině. Teploty se v kraji ráno pohybovaly od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, místy se slabým sněžením, zejména na Valašsku. Postupně lze v polohách pod 600 metrů nad mořem očekávat slabý déšť nebo déšť se sněhem, odpoledne od severu srážky na celém území. Večer budou srážky od severovýchodu ustávat a bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na tři až šest stupňů Celsia.