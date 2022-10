Praha - Jízdenky na železnici zdraží od 11. prosince o 15 procent. Takové zdražení chystají státní dopravce České dráhy u kilometrických tarifů i ministerstvo dopravy pro systém jednotného tarifu (SJT) One Ticket. Jednotné jízdenky lze využívat téměř ve všech vlacích v Česku bez ohledu na dopravce. ČTK to dnes oznámili mluvčí drah a ministerstva. U některých speciálních jízdenek ale cena stoupne výrazněji. Třeba tzv. Jízdenka na léto Českých drah ve variantách na jeden až dva týdny podraží zhruba o polovinu.

"Dojde ke změně cen v tarifu SJT, který platí u všech spojů vedených v závazku veřejné služby a na většině komerčních spojů. Cestující v tomto tarifu zaplatí od 11. prosince v průměru o 15 procent více, přestože inflace je aktuálně 18 procent," sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Také ceny v základním kilometrickém ceníku Českých drah pro vnitrostátní přepravu se zvýší v průměru o 15 procent. "Úprava cen v tomto rozsahu se promítne do všech nabídek, které jsou založeny na kilometrickém tarifu, například Flexi základních jízdenek, Traťových jízdenek, Traťových jízdenek region," doplnil mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Například u jízdenky Českých drah na vzdálenost deset kilometrů stoupne cena o čtyři koruny na 31 korun, u lístku na 45 kilometrů o 12 korun na 92 korun a jízdenka na vzdálenost 100 kilometrů podraží o 25 korun na 188 korun. U některých speciálních jízdenek nebo poplatků bude ale zdražení výraznější. "U nich se navíc promítá kumulovaná inflace za delší období, po kterou nebyly jejich ceny upravovány. V některých případech nebyly tyto částky valorizovány od roku 2010, tedy 12 let," zdůvodnil větší nárůst cen Šťáhlavský.

Třeba ceny síťových jízdenek stoupnou o 12 až 29 procent, tedy od deseti korun u regionálních do 200 korun u celosíťových variant. Několikadenní prázdninové jízdenky podraží dokonce asi o polovinu. U sedmidenní Jízdenky na léto stoupne cena z 890 na 1390 korun a u čtrnáctidenní varianty z 1290 na 1990 korun. Cena zákaznických aplikací na In Kartě drah se zvýší o 60 korun za tříměsíční IN 25 a například u celoroční síťové IN 100 o 2000 korun. Nyní tříměsíční IN 25 stojí 190 korun a IN 100 celkem 19.990 korun.

Jízdenky za současné ceny si mohou lidé koupit do 10. prosince až na dva měsíce dopředu. I po zdražení tak mohou po nějakou dobu jezdit levněji. "V případě nákupu jízdenek v předprodeji tak bude možné cestovat ještě na začátku února za původní ceny a v případě nákupu například čtvrtletní jízdenky mohou cestující jezdit za současné ceny až do května příštího roku," sdělil Šťáhlavský.

"Musíme zachovat veřejnou dopravu dostupnou pro cestující a postupně obnovovat vozový park a zlepšovat železniční infrastrukturu i služby cestujícím," uvedl mluvčí ministerstva dopravy Jemelka k nárůstu jednotného tarifu. "Snažíme se tedy udržet zvýšení cen jízdného pod inflací, i když náklady, které jsou pro dopravu klíčové, stouply mnohem více, než je průměrná inflace," doplnil. Růst cen v Česku podle posledních údajů Českého statistického úřadu v září znovu zrychlil, když meziroční inflace dosáhla 18 procent. Jedná se o nejvyšší hodnotu meziroční inflace od prosince 1993.