Jízdárnu teplického zámku zaplnily černobílé fotografie Hynka Čermáka

Teplice - Teplické muzeum vystavuje černobílé fotografie ženských aktů Hynka Čermáka. V zámecké jízdárně uvidí lidé průřez tvorbou známého herce za uplynulých sedm let. Čermák ČTK řekl, že výstava třeba pomůže k tomu, aby se ženy a jejich něha více projevily v dnešním světě. Výtěžek z prodeje fotografií bude věnován na podporu žen s rakovinou prsu.

Fotogalerie

"Jsem ohromený. Poprvé v životě vidím svoje fotografie v takovém množství a v takovém prostoru. Jsem dojatý v této pohnuté době, kdy jsem si říkal, jestli vlastně má smysl tu výstavu dělat, ale tady je tolik něhy, což je myslím jedna z největších zbraní v dnešní době, která by mohla pomoct," řekl Čermák.

Kolekce zhruba stovky fotografií zatím nebyla nikde prezentována. "Podařilo se ji rozehrát v krásném prostředí. Ukázat úžas nad nekonečným tajemstvím ženy, která fascinuje umělce od nepaměti," řekl ČTK kurátor Petr Svoboda. V předsálí jízdárny jsou ve vitrínách keramické plastiky ženských aktů od secese až po 70. léta minulého století.

Výstava má název U - pře - rodu. "Je to o při, sporu lidí, rodu, tedy, že ženy rodí a mém přerodu, protože jsem přešel z ateliéru do exteriéru.To je teď pro mě velké dobrodružství," uvedla hlavní postava řady seriálů a filmů. "Mám rád ženy, proto je fotím. Myslím si, že by měly zaujmout rovnocenné místo vedle mužů ve společnosti. Jak to dneska vypadá, tak to muži pěkně zpackali. Chtěl bych víc žen v politice, aby se ta něha projevila v našem světě, třeba tomu ta výstava pomůže," podotkl držitel Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli.

Kromě dvou barevných snímků jsou všechny fotky černobílé. "Je to pro mě nadsázka, svět není černobílý, i když se tak dneska tváří. Je to moje vidění žen, černobílá fotka je trochu odívá," uvedl Čermák, který poslal fotografie svým kamarádům zdravotníkům do Kyjeva. "Poslali mi fotografie, na nichž je hrůza z Kyjeva. Já jsem jim poslal šest aktů a oni byli nadšení, sedí tam někde v protileteckém krytu a koukají na to," řekl Čermák.

Vidět mohou lidé kolekci do 24. dubna. Pověřená ředitelka muzea Jana Ličková věří, že výstava přiláká na zámek návštěvníky všech věkových kategorií. "Chceme ukázat, že muzeum není jen historie, ale i současnost," řekla ČTK.